بحر وبلاستيك ومن الوكالة.. إطلالات سارة عبد الرحمن على الريد كاربت بـ"تقول كلام كبير"

علاقات و مجتمع

الحفاظ على موارد البيئة وإعادة استخدام مخلفاتها بصورة نافعة من جديد، والإشادة دائمًا بالتصميمات المصرية البسيطة والمختلفة غير متكلفة الثمن، هي الأفكار التي تسعى دومًا الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، إلى المساهمة في نشرها، من خلال إطلالتها الفنية البسيطة والمختلفة على السجادة الحمراء بالمهرجانات السينمائية.

إطلالات سارة عبد الرحمن

مهرجان الجونة 2020

منذ أيام، ظهرت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بالغردقة، بفستان ملون، مستوحاة ألوانه من الطبيعة، إذ اتسم ببساطته ورقته.

وكشفت سارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" عن تفاصيل إطلالتها الأخيرة، وأوضحت أن جمال وأناقة الفستان لا يعتمد على ثمنه الباهظ، لافتة إلى أنه مُصمم من قبل إحدى الماركات المصرية، إذ أرفقت تعليقًا: "وقعت في حب rebelcairo، وقررت ألبس فستان البحر ده على الريد كاربت".

مهرجان الجونة 2018

خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، أطلت الفنانة الشابة بفستان مُصمم من 30 كيس بلاستيك مُعاد تدويرهم، وكتبت عبر "فيسبوك": "مصر بتنتج ١٢ مليار كيس بلاستيك في السنة و١-٥٪‏ من العدد ده بس بيعاد تدويره.. الباقي بيفضل مدة طويلة في قوالب القمامة ومع الشمس بيطلع مادة سامة اسمها الميثان اللي بيضر الانسان و بيجبله أمراض منها السرطان، أو بيستقر في البحر أو الصحراء عشان يهدد الثروة الحيوانية".

وأضافت سارة عبد الرحمن: "في الغردقة مثلا شعب مرجانية بتموت وتتدمر بسبب الأكياس البلاستيك، القمامة كارثة محتاجين نعرف عنها أكتر عشان نبتدي نعمل أي حاجة تنقذ الموقف زي مثلا إعادة التدوير".

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وأضافت سارة: "حاجة زي كدة أكيد مش هاتتحل بين يوم وليلة وأكيد برضو مانعرفش نمشي بالشكل الـperfect عشان نصلحه بس أهو بنحاول ناخد خطوات صغيرة، فمبسوطة أقول إن اللي إنا لابساه ده معمول من ٣٠ كيس بلاستيك مُعاد تدويرهم، Upfuse براند مصري بيصنع شنط من أكياس البلاستيك كمشروع ينشر الوعي للحفاظ على البيئة، هما عادة بيصنعوا شنط لكن رحبوا بفكرة تنفيذ التوب ده مخصوص".

ختام مهرجان القاهرة 2018

ظهرت سارة عبد الرحمن، خلال فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ40، مرتدية فستانًا من سوق "وكالة البلح" بمبلغ 370 جنيها، دعمًا لمبدأ الحفاظ على البيئة وإعادة الاستخدام.

وقالت "عبد الرحمن" إن سوق وكالة البلح يحتوي على كنوز من الملابس المستعملة، وهي تشتري الكثير من الملابس من هناك، كما أن ذلك يتماشى مع الفكر المتطور في الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير.