من رانيا يوسف لغادة عادل.. "تريندات" فساتين المهرجانات تحدد الموضة

علاقات و مجتمع

في كل عام بالتزامن مع انطلاق المهرجانات السينمائية، تُسلط الأضواء على فساتين الفنانات التي تبدو مصدر جذب كبير للمتابعين خلف الشاشات، لكن على مدار السنوات القليلة الماضية، يظهر "تريند" يعبر عن الأزياء وتصميماته سواء وصفا أو سخرية، ويصبح "تيمة" رئيسية للمهرجان، خاصة الجونة والقاهرة السينمائيين، حتى أنه تصبح توجها لدى كثير من الفنانات بعد ذلك.

تريند الأزياء بدأته الفنانة رانيا يوسف بـ"فستان من غير بطانة"، وسرعان ما أصبح موضة وبوصلة للأزياء، لدرجة أن كل عام ينتظر الجمهور الحفلات الافتتاحية للمهرجات وفعالياته المختلفة بحثا عن تريند جديد للموضة.

فساتين بدون بطانة - القاهرة السينمائي 2018

جدل كبير وانتقادات لاذعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2018، عقب ظهور الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، بفستان من اللون الأسود، له جيبة شفافة كليا، وأظهر جسدها بشكل ملفت.

واعتذرت رانيا خلال لقاء تليفزيوني عقب تلك الضجة، وقالت إن السبب هو "أن البطانة اترفعت"، ما وضعها في موقف محرج أمام الكاميرات.

الظهور بفساتين "بدون بطانة"، أصبح توجه العديد من الفنانات فيما بعد، إذ ظهرت عدد كبير منهن بنفس الإطلالة، مثل: نيللي كريم، وبسنت شوقي، والفنانة التركية مريم أوزرلي، خلال ارتداءهن فساتين دون بطانة، سواء في جلسات تصوير أو مهرجانات ومناسبات رسمية.

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فساتين بدون حمالات صدر - الجونة 2019

خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، أثارت الفنانة غادة عادل الجدل حولها عقب ظهورها بفستان أزرق مكشوف الصدر، دون ارتداء لحمالة الصدر، وهو ما عرضها لموجة من الانتقادات الغاضبة وجرأتها الشديدة.

ليست غادة وحدها، إذ شاركتها في نصيبها من سيل الانتقادات أيضًا، الفنانة رانيا يوسف، التي ظهرت هي الأخرى بفستان أخضر غامق، دون ارتداء حمالة صدر.

فساتين "من غير بنطلون" - الجونة 2020

مع انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، قبل أيام، ومنذ اليوم الأول ظهرت العديد من الفنانات بفساتين مكشوفة وقصيرة، لكن أكثر ما لفت الأنظار الفساتين المفتوحة من الجانبين، والقصيرة التي كشفت عن الساق كله، وكان التعليق الأبرز عليها من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي: "فين البنطلون؟".

وكانت كل من الفنانة رانيا يوسف، والإعلامية إنجي علي، والممثلة التونسية سارة حناشي، أكثر من أثارن الجدل بسبب إطلالات جريئة دون ارتداء "بنطلون"، ما عرضهن لعاصفة من الانتقادات من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.