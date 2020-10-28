شاهد.. مصممة أزياء تختار أفضل وأسوأ إطلالات في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

حرص العديد من النجوم والنجمات على الظهور بأجمل إطلالة وأبهى حُلّة على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وقيّمت مصممة الأزياء ميمي رعد، خلال لقائها ببرنامج " Trending"، إطلالات النجوم والنجمات، واختارت الأفضل والأسوأ، وذلك على النحو التالي:

- إسلام إبراهيم:

أوضحت "رعد"، أنها كانت تراها إطلالات غير موفقة، ولكن بعد متابعتها لإطلالته في أيام المهرجان اتضح أن ملابسه تتماشى ومناسبة مع شخصيته وأعماله تماما.

- محيي إسماعيل:

أيضا اختارت مصممة الأزياء إطلالة الفنانة محيي إسماعيل وهو يرتدي بدلة سوداء مناسبة لجسمه وعمره، أما إطلالته بالقميص البيبي بلو كانت غير موفقة.

- بشري:

أيضا إطلالة بشرى في اليوم الرابع من المهرجان وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأزرق كانت غير موفقة، بالإضافة إلى الحزام الموجود في الخصر غير مناسب تماما مع الفستان.

- رشا مهدي:

اللون الرمادي من الألوان التي يصعب ارتدائها على الريد كاربت، ولكن اختيار الفنانة رشا مهدي كانت ناجح وإطلالتها كانت موفقة.

- ليلى علوي:

أوضحت ميمي أن اختيار الفنانة ليلى علوي للفستان القصير باللون اسود الذي ارتدته في اليوم الرابع من المهرجان كان أنجح وأفضل من اختياراتها السابقة.

- ميس حمدان:

أبدت ميمي إعجابها الشديد بإطلالات ميس حمدان، وخصوصا أثناء ارتدائها فستانا طويلا باللون الأسود في اليوم الرابع.

- أيتن عامر:

إطلالة أيتن عامر وهي ترتدي بلوزة باللون الأخضر الفاتح مع بنطلون أسود، كانت غير موفقة ولا تتناسب مع الريد كاربت.

- ريا أبي راشد:

أعجبت ميمي بإطلالة ريا أبي راشد أثناء ارتدائها بدلة باللون الأسود في اليوم الرابع من المهرجان.

- منة شلبي:

علقت ميمي على إطلالة منة شلبي في ندوة تمكين المرأة، قائلة: الفستان جيد ولكن لون الشعر مع لون الكرسي التي كانت تجلس عليه صارت جزء من الكرسي، وكان من الأفضل أن تختار لون فستان أغمق.

- جومانا مراد:

علقت ميمي على إطلالة جومانا مراد أثناء تواجدها في ندوة تحويل روايات نجيب محفوظ إلى مسلسلات، وهي ترتدي فستانا قصير أبيض في أسود، بأن إطلالتها كانت غير موفقة إطلاقا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.