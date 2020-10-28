8 أطعمة تساعد على زيادة عدد الصفائح الدموية.. تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تعد الصفائح الدموية مكونات مهمة في دمك وتساعد هذه الخلايا الصغيرة على شكل صفيحة على تخثر الدم سواء كانت إصابتك صغيرة أو مهددة للحياة، وهذا بدوره يمنع فقدان الدم المفرط وحتى الموت.

ولكن في بعض الأحيان، قد ينخفض عدد الصفائح الدموية بسبب الأمراض الفيروسية أو السرطان أو الاضطرابات الوراثية، ويمكن التحكم في ذلك عن طريق تناول الأطعمة التي تعمل بشكل طبيعي على استقرار وزيادة عدد الصفائح الدموية، حسب ما جاء في موقع "stylecraze".

1- الرمان:

إن بذور الرمان الحمراء التي تشبه الألماس مليئة بالعناصر الغذائية ولها خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات وتعزز المناعة، كما يساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية، وبالتالي منع خطر الإصابة بالأمراض، لذا يمكن إضافة الرمان إلى السلطات أو تناوله عصيرا.

2- زيت السمك:

من المعروف أن اللحوم والأسماك الخالية من الدهون تزيد من عدد الصفائح الدموية، ووجد الباحثون أن زيت السمك لديه القدرة على زيادة عدد الصفائح الدموية ونشاطها والوقاية من الأمراض المختلفة المتعلقة بانخفاضها.

3- الأطعمة الغنية بفيتامين سي:

يُقال إن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج بانتظام يساعد على تحسين إنتاج الصفائح الدموية في الجسم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، والجرعات العالية من هذا الفيتامين تمنع تلف الجذور الحرة التي تسببها الصفائح الدموية.

4- الخضروات الورقية:

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مثل أوراق السبانخ واللفت والحلبة، غنية بفيتامين K، وبالتالي، يجب أن تستهلكها عندما يصل عدد الصفائح الدموية إلى القاع، لهذا السبب عندما تكون الصفائح الدموية منخفضة، يجب أن تزيد من استهلاكك للخضروات الورقية، خاصة الكرنب لأنها تحتوي على كمية عالية من فيتامين K.

5- الشمندر والجزر:

غالبا ما يوصى باستخدام الشمندر لمرضى فقر الدم، ووفقا للدراسات، فإن تناول كوب واحد من الجزر والبنجر مرتين في الأسبوع يساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية.

6- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند غني بالدهون الصحية والعناصر الغذائية الأخرى، وهذا هو بالضبط سبب اعتباره صحيا وفعالا للغاية، لذا يمكن إضافته إلى السلطات والعصائر واستخدمه في الطهي.

7- الحليب الطازج:

يعد الحليب مصدرا جيدا للكالسيوم وفيتامين د وحمض الفوليك وفيتامين ك، ويمنع نقص فيتامين ك الدم من التخثر، وقد يؤدي إلى نزيف حاد وبالتالي، من الأفضل تضمين الحليب في نظامك الغذائي اليومي لتعزيز المناعة وتحسين عدد الصفائح الدموية.

8- الزبيب:

الزبيب غني بالحديد، وهو مهم لنمو كرات الدم الحمراء والصفائح الدموية، ويحدث قلة الصفيحات أو انخفاض عدد الصفائح الدموية وفقر الدم بسبب نقص الحديد، لذلك، يجب عليك تضمين الزبيب في نظامك الغذائي لرفع مستويات الحديد لديك.