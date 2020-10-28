كورونا اليوم: الفيروس يتسبب في "تدهور عقلي".. و200 مليون جرعة من اللقاح على الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 10 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

دراسة تزعم معاناة نسبة كبيرة من المرضى من نقص فيتامين د

وجدت دراسة جديدة أن أكثر من 80% من 200 مريض بـ"كوفيد -19" دخلوا المستشفى في إسبانيا يملكون مستويات منخفضة من فيتامين (د).

وتوصلت الدراسة، التي نُشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، إلى أن غالبية المرضى الذين يعالجون من "كوفيد-19" في مستشفى بمدينة سانتاندير الشمالية، يعانون من نقص فيتامين (د).

وقرر الباحثون في جامعة كانتابريا، أن 82% فقط من 216 مريضا لديهم مستويات غير كافية - مقارنة بنحو 47% من الأشخاص في المجموعة الضابطة الذين لم يكن لديهم الفيروس، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وهذا الفيتامين، الذي يعزز صحة العظام ويدعم وظائف الجهاز المناعي، ينتجه الجسم بشكل طبيعي عندما يتعرض لأشعة الشمس، كما يمكن الحصول عليه أيضا من تناول الأطعمة مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض والفطر والجبن.

وكان المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين الشمس في الدراسة، أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فضلا عن قضاء فترة أطول في المستشفى.

دراسة تزعم: الفيروس يتسبب بعجز معرفي "مزمن" يعادل شيخوخة الدماغ

كما كشفت دراسة جديدة مثيرة للقلق أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على وظائف المخ، ما يتسبب في تدهور عقلي يعادل شيخوخة الدماغ لمدة 10 سنوات.

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ووجدت دراسة أجريت على أكثر من 84000 شخص في المملكة المتحدة، أن الفيروس ترك حتى أولئك الذين اعتبروا متعافين مع "عواقب معرفية مزمنة"، مقارنة بانخفاض 8.5 نقطة ذكاء.

وقالت الدراسة المنشورة في MedRxiv: "الأشخاص الذين تعافوا، بمن فيهم الذين لم يبلغوا عن الأعراض مجددا، أظهروا عجزا إدراكيا كبيرا".

وحذر الباحثون في الدراسة التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران: "كان العجز واسع النطاق، وأثر على مجالات معرفية متعددة".

واستخدمت الدراسة الاختبارات المعرفية - مثل تذكر الكلمات أو ربط النقاط في لغز - والتي غالبا ما تُستخدم لتقييم أداء الدماغ في أمراض مثل الزهايمر.

200 مليون جرعة على الطريق

ستقدم شركتا سانوفي الفرنسية وغلاكسو سميث كلاين البريطانية للأدوية 200 مليون جرعة من لقاحهما المرشح للوقاية من مرض كوفيد-19 لخطة توزيع اللقاحات عالميا التي تدعمها منظمة الصحة العالمية.

ولا يوجد حاليا علاج يحظى بموافقة دولية لمرض كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 1.16 مليون شخص، ولا تزال الشركتان تجريان المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، التي يُتوقع أن تصدر أولى نتائجها في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقالت الشركتان الأربعاء إنهما وقعتا على إعلان نوايا مع تحالف جافي للقاحات الذي يدير الخطة العالمية المعروفة باسم "كوفاكس".

وتهدف خطة كوفاكس إلى توصيل ملياري جرعة لقاح إلى مختلف أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021، وأبرمت بالفعل اتفاقات هذا العام مع أسترازينيكا ونوفافاكس.

وتسعى الخطة لثني الحكومات عن تكديس اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتركيز على حصول المواطنين الأكثر عرضة للخطر أولا على اللقاح في كل بلد.