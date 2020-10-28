في اليوم الخامس من الجونة.. أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي - تصوير: علاء أحمد

خطفت نجمات الفن، الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال خامس أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ. يستعرض لكم "الخليج 365"، أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بسبب قصتها الجريئة.

- ناردين فرج:

اختارت بنطلون هاي وست من الجلد، باللون الأسود، مع كروب توب بصيحة هاف ستومك، مزينا بفيونكة، واعتمدت مكياجًا ناعماً، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية مع أحمر شفاه باللون الماروني، ونسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة باللون الأخضر، مع إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط، وإسوار ومجموعة من الخواتم بتصميم ناعم.

- رانيا يوسف:

على السجادة الحنراء ارتدت جامبسوت قصير باللون الأسود، مزود بأكمام، ومفتوح عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

أيضا ارتدت رانيا في إطلالة لها على هامش المهرجان، توب دون أكمام باللون الأبيض، مزيناً بالطبعات باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف، مع هوت شورت باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة حقيبة باللون الأسود، وارتدت إكسسوارات مكونة من ساعة يد وأسورة، ونظارة شمس باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

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- هبة السيسي:

ارتدت هبة جيب باللون الموف مفتوح عند الساق، وبلوزة باللون الأسود بأكمام طويلة وشفافة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكيجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، وإكسسورات مكونة من حلق وخاتم.

- جورجينا طواف:

ظهرت الممثلة جورجينا طواف وهي ترتدي فستانا جريئا استطاعت أن تجذب به الأنظار إليها.

أما عن الفستان فلونه الأساسي البني المطعم بتطريز بأشكال ورد متنوعة باللون الأسود، وبه قصة على شكل v من عند الصدر، ومفتوح فتحة طويلة من عند الساق.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.