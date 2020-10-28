خبير شرطة الموضة يوجه انتقادات لـ 3 نجمات في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

يحرص ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا الذي اشتهر في موقع إنستجرام باسم "شرطة الموضة"، على التعليق على إطلالات النجوم في مهرجان الجونة السينمائي.

وعلق إيلي على العديد من إطلالات النجمات بمهرجان الجونة في اليوم الخامس من دورته الرابعة، وانتقد ثلاث نجمات هم:

رانيا يوسف:

انتقد إيلي إطلالة الفنانة رانيا يوسف في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بسبب إطلالاتها الجريئة، قائلا: "مش كأن الفستان شفاف كتير أوي.. المرة دي البطانة مترفعتش.. البطانة مش موجودة خالص".

وأضاف أن الجامبسوت لو كان غير شفاف، وأطول قليلا، كانت ستكون من أفضل الإطلالات، لأن تصفيفة شعرها ومكياجها مناسبين جدا لها.

يسرا:

Advertisements

اعترض إيلي على إطلالة الفنانة يسرا، وقال إن هذه الإطلالة لا تتناسب مع شخصية مثلها خاصة وأنها عضو لجنة التحكيم بالمهرجان، وأشار إلى أن ملابسها تليق بخروجة صباحية مع صديقاتها.

إلهام شاهين:

اكتفى إيلي بالتعليق على إطلالة إلهام شاهين، قائلا: "هالمرة أنا رح أسمعكن وأنتوا رح تكونوا بوليس على طريقة إيلي حنا".

وظهرت إلهام وهي ترتدي فستان أوف وايت ساتان أدوار متعددة به نقاط سوداء "بولكا دوت" ويعلوه كارديجان بنفس الألوان ولكنه بنقاط أصغر من الفستان.

ونسقت إلهام مع الفستان حقيبة سوداء مزينك بفراشة معدنية واستراسات لامعة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، وارتدت قرط متدلي.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.