سعر صادم لـ"حقيبة" إلهام شاهين في أحدث إطلالة لها بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

طلّت الفنانة إلهام شاهين على السجادة الحمراء لفعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مرتدية فستان أوف وايت ساتان أدوار متعددة به نقاط سوداء "بولكا دوت" ويعلوه كارديجان بنفس الألوان ولكنه بنقاط أصغر من الفستان.

ونسقت إلهام مع الفستان حقيبة سوداء مزينة برسمة نحلة معدنية واستراسات لامعة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، وارتدت قرط متدلي.

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ترمز النحلة الموجودة على الحقيبة بأنها تابعة للعلامة التجارية الشهيرة جوتشي، وبالتصفح في موقع جوتشي وجدنا أن سعر الحقيبة 2300 دولار أي بما يعادل أكثر من 36 ألف جنيه مصري.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.