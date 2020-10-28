نتائج غير متوقعة.. هذا ما يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الملح تماما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كثيرون يعرفون مدى ضرر الملح على صحتنا إذ أفرطنا في تناوله، ولهذا يسعون للتقليل من تناوله بل إن البعض يتجاهله تماما، لكن ماذا يحدث إذا توقفنا عن تناوله تماما؟

يعد الملح مادة إلكتروليتية مهمة تساعد أجسامنا على العمل بشكل طبيعي، لذا إذا قررت تجنب تماما، فحاول فهم كيفية تفاعل الجسم مع هذا التغيير الجديد.

1- اكتساب الوزن:

الملح المعالج باليود مهم لهرموناتك، وإذا توقفت تماما عن تناوله، ستصبح مصادر اليود محدودة، ونتيجة لذلك، قد تبدأ في زيادة الوزن، ويكون وجهك منتفخا، بالإضافة إلى جفاف الجلد وضعف العضلات والتعب، وفق ما أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي.

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2- يؤثر على قلبك:

ثبت أن النظام الغذائي منخفض الصوديوم يقدم العديد من الفوائد، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال بالنسبة للجميع، خاصة إذا كان قلبك بصحة جيدة، نظرا لوجود دراسة أوضحت أنه عندما نأكل كمية أقل من الملح وأيضا الكثير منه، يمكن أن يجعل الأمور أسوأ بالنسبة لحالة القلب التي نعاني منها بالفعل.

3- يمكن أن تزيد من مقاومة الأنسولين:

أظهرت الدراسات أنه عندما لا نحصل على ما يكفي من الصوديوم في نظامنا الغذائي، فقد يؤثر ذلك على مقاومة الأنسولين لدينا، وهذا يعني أن أجسامنا لن تستجيب جيدا للأنسولين، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

4- تعاني من أعراض الجفاف:

عندما تنخفض مستويات الصوديوم بشكل كبير في الدم، قد تواجه أعراضا مشابهة جدا للجفاف، لذلك، قد يكون لديك فم جاف، وتشعر بالدوار، وتشعر بالعطش، وتقل مرات الذهاب إلى الحمام.

5- تبدأ في الشعور بالغثيان:

يمكن أن يكون لعدم تناول الملح تأثيرا كبيرا على مستويات الكوليسترول، في حين أن هذا عادة لا يكون له أعراض مبكرة، إلا أنه يمكن أن يهاجم أجزاء أخرى من جسمك، بما في ذلك القلب، ويعتبر الغثيان هو أحد الأعراض التي قد تشعر بها.