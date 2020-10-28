صور أجرأ فساتين الجونة السينمائي.. إعلامية تنافس الفنانات

لايف ستايل

انطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قبل أيام، وتميزت الدورة الحالية بالأزياء الجريئة للفنانات، فمنذ اليوم الأول ظهرن بفساتين مكشوفة وقصيرة، لكن أكثر ما لفت الأنظار الفساتين المفتوحة من الجانبين، والقصيرة التي كشفت عن الساق كلها، وكان التعليق الأبرز عليها من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي: "فين البنطلون؟".

أطلت رانيا يوسف، أمس، بـ"جامب سوت" له "هوت شورت" من اللون الأسود، لامع مخرم بأكمام طويلة مفتوح من منطقة الصدر، كاشفا عن بطنها، يشبه إلى حد كبير فستانها المثير بمرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، الذي اشتهر بـ"فستان البطانة"، بسبب تعليقها عنه: "البطانة مرفوعة مخدتش بالي".

سارة حناشي

سارة حناشي، ممثلة تونسية، تبلغ من العمر 27 عامًا، كانت تعمل راقصة مسرحية قبل احتراف التمثيل، ارتدت فستانا من أجرأ إطلالات الجونة، فهو قصير للغاية ومفتوح من الجانبين، كاشفا عن ساقيها.

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إنجي علي

فستان بتصميم قميص قصير، ظهرت به الإعلامية إنجي علي، خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة، وكان الفستان قصير وشفاف، ما عرضها للانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مهرجان الجونة

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، وحرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، التي كانت حققت نجاحا كبيرا، وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.