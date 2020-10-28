سهر الصايغ تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان الجونة: "رقة وبساطة"

علاقات و مجتمع

بإطلالة رقيقة وجذابة، لفتت الفنانة سهر الصايغ، الأنظار إليها، ليلة أمس، خلال تواجدها الأول على السجادة الحمراء في خامس أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بمدينة الغردقة.

وظهرت سهر، وهي مرتدية "جامب سوت نصف كم" بيضاء، اتسمت بالرقة والبساطة، إذ لاقت الفنانة الشابة إعجاب الكثير من نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فأبرز ما جاء بين التعليقات: "سهر الصايغ محترمة"، "لابسة هدومها"، "جمالها بسيط جدًا"، "غطت عليهم كلهم"، "خلينا متفقين إن سهر الصايغ كانت أجمل إطلالة"، "الأحلى والأكثر أناقة في مهرجان الجونة".

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أبرز المعلومات عن سهر الصايغ

- ولدت عام 1990، وتبلغ من العمر 30 عاما.

- بدأت التمثيل وهي صغيرة فشاركت في مسلسل "أم كلثوم"، عام 1999.

- درست في كلية طب الأسنان، جامعة القاهرة وتخرجت عام 2013.

- رفضت ترك الطب من أجل التفرغ للفن.

- تألقت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "في إيد أمينة" مع الفنانة يسرا، ومسلسل "الحارة"، و"كفر دلهاب"، "رمانة الميزان"، "فكرة بمليون جنيه" و"ابن حلال".

افتتاح مهرجان الجونة

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح المهرجان مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبوضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي "كورونا"، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة.