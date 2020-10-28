الامارات | محمد رمضان يتراجع عن "الشرع حلل أربعة".. ويكشف أبطال "موسى"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتراجع عن "الشرع حلل أربعة".. ويكشف أبطال "موسى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري، محمد رمضان عن قراره في تغيير كلمات أغنية "الشرع حلل أربعة" التي أثارت أخيرا موجة من ردود الأفعال المتضاربة، في ظل الأخبار التي أشارت إلى قيام المغني المصري حمادة هلال بطرح نفس عنوان الأغنية، الأمر الذي دفع رمضان إلى توضيح حقيقة ما حصل. وأكد رمضان ل"الإمارات اليوم" أنه بالفعل تم تغيير هذه الجملة من كلمات الأغنية الجديدة "، مضيفا "لا أريد أن أفسد عنصر المفاجأة في الأغنية الجديدة، لكنني أود أن أوضح مسألة مهمة وهي أن جملة "الشرع حلل أربعة" تم استخدامها كنوع من التشويق ودلالة على معاني مختلفة تماما عما تم تداوله، حيث كانت الكلمات تقول "الشرع محلل أربعة، لكن أنت عندي بالأربعة"، إلا أن البعض أخذوا النصف الأول من الجملة وتركوا النصف الأخير والأهم".

وأكد محمد رمضان، انه يواصل التحضيرات الخاصة بمسلسله الرمضاني المقبل "موسى" للسيناريست ناصر عبد الرحمن والمخرج محمد سلامة، الذي سيكون مفاجأة رمضان الدرامية الجديدة لجمهوره، مؤكدا أن الكاتب وصل الى الحلقة 20، متمنيا أن ينال العمل متابعة الجمهور في رمضان 2021، مشيرا أنه يتشارك البطولة في العمل مع من النجوم سمية الخشاب، وسيد رجب، ورياض الخولي، إلى جانب مجموعة من النجوم والممثلين الآخرين الذين سيعلن عنهم لاحقا".

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