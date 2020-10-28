فساتين سهرة ترتر موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - قدّم المصممون مجموعة من فساتين سهرة مزينة بالترتر والخامات اللامعة ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021 بتصميمات جمعت بين الجرأة والفخامة لتناسب المناسبات الإحتفالية في نهاية العام.



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فساتين ترتر موضة 2020 للقوام الكمثري





Celine



امتلأت مجموعات خريف 2020 بفساتين السهرة المصممة بأكتاف بارزة وتنانير واسعة ومنفوشة ما يجعلها من الموديلات التي تخفي عيوب القوام الكمثري حيث تخلق التوازن بين الأكتاف الكنزه ومنطقة الأرداف والأفخاذ الممتلئة، أحببنا الفستان الفضي الموقع من ماركة مارك جاكوبز Marc Jacobs بالفستان الذهبي القصير طويل الكمين من مجموعة دار سيلين Celine.









فساتين سهرة لامعة آخر موضة للقصيرات



Oscar de la Renta



سجلت فساتين السهرة المصممة بكسرات البليسيه حضور لا يمكن تجاهله هذا الخريف، الصيحة التي تساعد في إطالة القامة القصيرة قدمتها ماركة آندرو جن Andrew Gn حيث تألقت العارضات بفساتين ذهبية واوكسديه مميزة بأكمامها الطويلة والياقات العالية، كما أعجبتنا الفساتين ال A line من توقيع أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta.





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فساتين سهرة موضة خريف 2020 للنحيفات





Tadashi Shoji



اذا كنت نحيفة الجسم استعيني بالفساتين بالأكمام المنفوخة والتي تعد من أبرز توجهات موضة 2020 لتظهري بقامة أكثر إمتلاءا وعرضا، شاهدي الفستان الذهبي ذي الأكمام المخمل من توقيع بادجلي ميشكا Badgley Mischka والفستان الأسود المحبوك بالترتر الفضي من مجموعة تاداشي شوجي Tadashi Shoji.







فساتين سهرة ترتر تخفي البطن البارز

Elie Tahari





الجئي إلى فساتين السهرة المزينة بثنيات حول الخصر كما في الموديل القصير طويل الكمين من مجموعة إيلي تهاري Elie Tahari لتخفي بروز البطن، نفس النتيجة ستحصلين عليها إذا اعتمدتي موضة الفساتين الواسعة مثل الموديل الذهبي المصمم على طراز الجلباب من توقيع بول آند جو Paul & Joe.

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