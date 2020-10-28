كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - لا شك أن حزام الخصر بات واحداً من أهم الإكسسوارات لكل سيدة عصرية بعد انتشار الفساتين، التنانير، والسراويل... واختيار الحزام الملائم يظهرها بشكل أكثر أناقة وشباباً، شرط استعماله بشكل مناسب.

كيف تختارين حزام الخصر المناسب لشكل جسمكِ؟

حزام للخصر من بربري Burberry



مظهر أنيق وجذاب

حزام للخصر من سان لوران Saint Laurent

يوجد الكثير من الإكسسوارات المختلفة التي تجعل الملابس أنيقة وبسيطة للغاية، ومن أهمها الحزام الذي يعتبر من أهم القطع المميزة التي تزيّن الملابس المختلفة للسيدة، سواء الكلاسيكية أو الرسمية، وهي بالطبع تختلف حسب شكل الجسم.

إذا كنتِ تريدين القيام بارتداء الحزام على بعض من الملابس التي تحبينها، فيجب أن تختاري الحزام بناء على شكل جسمكِ، فلكل جسم حزام يختلف حسب الجسم، لذلك من الجدير أن تهتمي بهذا الجزء؛ للحصول علي مظهر أنيق وجذاب ومثالي في نفس الوقت.

حزام للخصر من إيزابيل ماران Isabel Marant

إذا كان طول جذعكِ قصيراً، يجب أن تقومي باختيار الأحزمة الرفيعة البسيطة؛ لأن الأحزمة العريضة تأخذ جزءاً كبيراً من خصرك، وهو الأمر الذي يجعلكِ تبدين أقصر، أما الأحزمة القصيرة؛ فتعطيكِ مزيداً من الطول.

حزام للخصر من غوتشي Gucci

إذا كان عرض الخصر ممتلئاً، يجب أن تقومي باختيار الحزام السميك؛ ليعطيكِ مظهراً خلاباً ومميزاً، كما يجب أن تقومي بربط الحزام على أرفع جزء في الخصر؛ حتى تظهري أنحف.

إذا كان جذعكِ نحيلاً؛ يجب أن تقومي باختيار الأحذية المنقوشة أو ذات اللون الفاتح؛ لأنها تعطي مظهراً خلاباً، كما يمكن أن تقومي بارتداء حزام عريض ذي تفاصيل تقوم بلفت الانتباه، ويسلط الضوء على منطقة الصدر والخصر، مما يجعل الجسم أكثر جمالاً وتألقاً.

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لمسة جمال

حزام للخصر من لويفي Loewe

يعتبر الحزام ذات اللون الواحد بمشبك مزخرف من الإكسسوارات المناسبة للكثير من أنواع الملابس، ويمكن للسيدة أن تقوم بدمج الألوان، شرط أن تكون الملابس متناسقة مع بعضها البعض.

ارتداء الحزام على الخصر أمر مهم لتنسيق الملابس، ليس فقط لأنه موضة، ولكن لأنه صاحب دور كبير في تمييز الطلة النهائية، كما يضيف لمسة جمال شخصية تختلف من سيدة إلى أخرى، وتتناسب الأحزمة بأشكالها المتنوعة والمختلفة مع كل قطع الملابس، سواء كان فستاناً أو تنورة أو سروالاً طويلاً أو قصيراً، وسواء كان مصنوعاً من قماش ناعم أو من قماش جينز، أو تمّ ارتداؤه في النهار أو خلال العمل أو في المساء للسهرات.

حزام للخصر من إيترو Etro



يتناسب مع الجسم ذي الشكل الكمثري الحزام الرفيع؛ لأن صاحبة هذا الشكل من الجسم ذوات خصر رفيع ومنطقة سفلية كبيرة، لذلك فالحجم الرفيع مناسب تماماً لهم.

يحتاج شكل جسم الساعة الرملية إلى نوع حزام صغير على منطقة البطن.

حزام للخصر من فندي Fendi



يتلاءم مع الجسم بالشكل التفاحي أحزمة واسعة حول الخصر وليس أسفله، حتى لا يظهر الارتداء الخاطئ له وجود منحنيات في الجسم.

يحتاج الجسم النحيف إلى أحزمة عريضة لإضافة شكل للجسم.

حزام للخصر من كلوي Chloé

أما صاحبات الخصر الطويل، فيناسب جسمهن اختيار ألوان أحزمة بنفس ألوان البلوزة، وبحجم رفيع يظهر الجسم بشكل مثالي، كما أن الخصر المتوسط يتماشى معه الألوان الداكنة.



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