6 طرق صحية لطهي السمك.. أبرزها البخار والسلق

مطبخ

تعد الأسماك من المأكولات المفضلة لدى شريحة كبيرة من الناس، فضلًا عن قيمتها الغذائية المفيدة للجسم، إذ تحتوي على البروتين والأحماض الدهنية أوميجا 3، وفيتامين D، والحديد، والبوتاسيوم، والزنك، والماغنيسيوم، والفوسفور، والكاليسوم، وغيرها.

وكي نحصل على أكبر استفادة من الأسماك، لا بد أن نهتم بطرق طهيها، إذ يؤكد متخصصون في الطهي، أن بعض الطرق التي نعد بها وجبات السمك قد تتسبب في فقدان قيمته الغذائية.

وينصح المتخصصون، بتجنب هذه المشكلة من خلال التعرف على طرق طهي وتسوية الأسماك بأسلوب صحي، كي نحصل على أكبر قيمة غذائية منها مفيدة للجسم.

الطرق الصحية لطهي الأسماك

- سلق السمك

من خلال تسوية السمك في سائل يغلي، مثل: الماء أو المرق أو الحليب، ولا يتطلب هذا زيت أو دهون، وتجرى عملية الطهي في درجات حرارة منخفضة، ما يساعد في الاحتفاظ بالعناصر الغذائية وأحماض أوميجا 3.

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- القلي في الزيوت

قد تكون هذه الطريقة صحية، لكن بحسب أنواع زيت الطهي المستخدم.

- التسوية بالبخار

تعد هذه هي أكثر طريقة صحية لطهي الأسماك، لأنها تمنع جفاف لحومه ولا تحتاج إلى إضافة أي دهون أو زيوت، وتتم من خلال وضع الأسماك في سلة البخار فوق إناء الماء المغلي مع تغطيته على درجة حرارة منخفضة.

- الشوي في الفرن

تتم عملية الطهي في درجات حرارة عالية باستخدام الفرن دون الحاجة إلى أي دهون، ووفقا لدراسة علمية فإن شواء السمك يحسن من تدفق الدم في الأوعية الدموية.

- الطهي باستخدام الميكروويف

ربما يساعد طهي الأسماك في الميكروويف في درجة حرارة منخفضة، على الاحتفاظ بأحماض "أوميجا 3" الدهنية الصحية.

- الشوي على الفحم

تهدف هذه الطريقة إلى تجنب إضافة الدهون أو الزيوت، لكن بعض الدراسات أظهرت أن الشواء على الفحم يمكن أن يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HAs) والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs)، لذلك ينصح بتجنب طهي السمك على اللهب المكشوف.