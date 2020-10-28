فيديو.. ليلى علوي تُقبل رأس منة شلبي على الهواء: الحنية ليها ناسها

علاقات و مجتمع
تحدثت الفنانة منة شلبي، عن علاقتها الفريدة بالفنانات ليلى علوي وإلهام شاهين ويسرا، على هامش مشاركتهم في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.
وأشارت منة، خلال حديثها مع برنامج "The Insider بالعربي"، إلى طبيعة علاقتها بكل من ليلى علوي وإلهام شاهين ويسرا، قائلة "دول على المستوى الإنساني أهلي، بيقفوا جنبي وبيشيلوني وبيكلموني وبينصحوني.. أنا عمري ما أقدر أنسى اللي ليلى بتعمله معايا ولا يسرا ولا إلهام".
وردا على حديث منة شلبي، قبلت ليلى علوي رأسها أثناء تصوير اللقاء، لتعلق الأولى: "ليلى دي أحلى واحدة في العالم بحبها حب فظيع، عمرها ما اتغيرت معايا، من وأنا في (بحب السيما) كانت تاخدني من إيدي وتقولي أعملي كذا ومتعمليش كذا.. لما كان حد بيضايقني في (حديث الصباح والمساء) كانت هي بتقف معايا، وممكن تديني هدومها عشان ألبسها.. الست دي حنونة ورائعة وجدعة.. يا بخته اللي تحبه ليلى"، وتمنت العمل معها مجددا.
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