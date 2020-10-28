نسرين طافش تعلن موعد زفافها وسط تساؤلات عن الزوج المنتظر

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، استعدادها للزواج خلال عام 2021، لكنها لم تعلن عن اسم الزوج المنتظر، كي يكون مفاجأة لجمهورها، جاء ذلك عبر تسجيل صوتي لبرنامج "ET" بالعربي.

ولم تفصح الفنانة السورية عن مزيد من التفاصيل حول زواجها، وتركت الأمر مشوقًا لجمهورها الذي بدأ يتساءل ويبحث عن اسم الزوج الذي تحبه "نسرين".

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وكانت تقارير إعلامية تحدث خلال الشهور الماضية، عن ارتباط الممثلة السورية نسرين طافش بالمخرج طارق العريان عقب انفصال الأخير عن المطربة السورية أصالة، لكن نسرين والعريان نفيا هذه الأخبار، وأشارا إلى أنها مجرد شائعات.

وتحدثت "نسرين"، عن طقوس حياتها خلال الفترة الماضية، خاصة أثناء الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها استغلت وقتها في أشياء مفيدة فضلت مشاركتها مع جمهورها منها لعب الرياضة والطبخ وطقوس صحية فضلا عن تحدي القراءة والوعي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، لافتة إلى أنها حاورت أهم مدربي التنمية الذاتية في الوطن العربي.

وأوضحت الفنانة السورية، أن عام 2020 لم يكن سيئًا بالنسبة لها على عكس الكثير من الناس الذي عانوا من مشاكل كثيرة خلاله بل كان عامًا سعيد عليها، قائلة: "أنا مؤمنة إن الإنسان هو من يصنع سعادته، وهو المسئول عن إتعاس نفسه مهما كانت الظروف من حوله".

يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت الفنانة نسرين طافش في بطولتها، كان مسلسل "الوجه الآخر" مع كل من الفنانين ماجد المصري وندا موسى وأحمد سعيد عبد الغني ومحمد علي رزق ورانيا شاهين وحنان سليمان وأحمد فهيم وآخرين، ومعالجة درامية فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وعرض عبر قنوات "سي بي سي".

ونشرت الفنانة نسرين السورية طافش مقطع فيديو لها قبل يومين عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي تستعرض أناقتها على أنغام أغنية "يوم جديد"، معلقة: "نهاركم سعيد"، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهورها.