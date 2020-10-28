الامارات | عالم فيراري أبوظبي: خيارات ترفيهية جديدة لعشّاق المغامرات

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم فيراري أبوظبي: خيارات ترفيهية جديدة لعشّاق المغامرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد عالم فيراري أبوظبي لإطلاق تجربتي «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي» الجديدتين، لتعزز بذلك من الخيارات الترفيهية لضيوفها والتي يصل عددها الآن لأكثر من 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً.

ويأتي إطلاق التجارب الجديدة بالتزامن مع احتفالات المدينة الترفيهية بالذكرى السنوية الـ 10 على افتتاحها.

وتعد «جولة على السطح» من التجارب الترفيهية التي تنتظر ضيوف عالم فيراري أبوظبي، إذ ستقدم فرصة للتجول على السطح الأحمر لعالم فيراري أبوظبي، والاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الساحرة على جزيرة ياس.

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كما سيكون عشاق ومحبو المغامرات على موعد مع تجربة حافلة بالتشويق والحماس تتيح لهم للمرة الأولى الانزلاق واختراق الحلقات الشاهقة لأفعوانية طيران الأبطال في تجربة تحبس الأنفاس. كما يتيح المسار الانزلاقي البالغ طوله 400 متر للضيوف رفع مستوى التحدي، وإظهار شغفهم بالسرعة والسباقات من خلال تحدي السباق المزدوج على المسار الانزلاقي خلال انزلاقهم من جانب إلى الآخر.

وأكدت الوجهة الترفيهية أنها عملت مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر. وتقديراً لهذه الجهود، حصلت عالم فيراري أبوظبي على شهادة الأمان Go Safe من دائرة السياحة والثقافة – أبوظبي، إذ يهدف برنامج هذه الشهادة إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير النظافة السلامة في مختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في أبوظبي.



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