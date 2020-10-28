ما المكان المناسب لتركيب مجفف الملابس في المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت مبادرة "الأجهزة المنزلية+" الألمانية إلى تزايد الاعتماد على مجففات الملابس في المنازل حاليا لتسهيل مهام الحياة اليومية وتوفر الوقت والجهد، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون ما هو المكان المناسب لوضع مجفف الملابس في المنزل؟

وشددت المبادرة الألمانية على ضرورة معرفة المكان المناسب لوضع هذه الأجهزة، وإلا فإنها قد تتسبب في ظهور مواضع العفن، ونصح الخبراء الألمان بأنه من الأفضل أن يكون موضع تثبيت هذه الأجهزة جافا وباردا قدر الإمكان، وبغض النظر عن نوعية الجهاز، سواء كان مزودا بوحدة تكثيف أو مجهزا بتقنية المضخة الحرارية، فإنه يجب وضع مجفف الملابس في مكان جيد التهوية.

وأشارت المبادرة الألمانية إلى انبعاث سخونة وقليل من الرطوبة من مجفف الملابس المزود بوحدة تكثيف بصورة خاصة، أما الموديلات المزودة بمضخة حرارية فإنه يتم معالجة الحرارة بدرجة أكبر، ولذلك يجب أن يكون المكان جيد التهوية، وإلا فقد يتسبب ذلك في ظهور مواضع العفن.

وإذا كان من الصعب تحريك أذرع المكابح، فيجب تشحيمها، وتشحيم كابلات المكابح حتى تقوم بعملها بشكل صحيح حتى في الأوقات الباردة؛ حيث تفقد المكابح وخاصة مكابح الإطارات بعضا من قوتها في الكبح في الطقس الرطب.

وتوجد وسادات كبح خاصة بالأجواء الرطبة يمكن التجهيز بها إذا لزم الأمر، ونصح الخبراء الألمان باستعمال دينامو المحور أو مصباح البطارية لمن يقودون في الغالب في الطرق الزلقة والموحلة.

ويضمن الإطار الجيد بعمق المداس الكافي الثبات على الطرق في الأجواء الممطرة، ويفضل الاستعانة بالإطارات الشتوية المتوفرة في المتاجر المتخصصة.