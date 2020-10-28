العوضي: الراجل اللي متصور ورايا كان مع مراته.. وكلام الناس أذاهم

علاقات و مجتمع

قال الفنان أحمد العوضى، إن الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "تويتر"، والتي تجمعه مع زوجته، والفنان يوسف الشريف وزوجته إنجى، تسببت في أذى أحد المواطنين وزوجته بسبب تنمر رواد السوشيال ميديا عليهما بعدما ظهرا في خلفية الصورة، وتابع: "هذا التنمر انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا لدرجة أنى صدقت ..وتفاجأت بالرجل يتواصل معى عبر إنستجرام وقال لي إنه تضرر كثيرا".

وأضاف "العوضي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن العديد من التعليقات أصدرت عددا من الشائعات تم تداولها تفيد أن الرجل الذى يظهر في الخلفية على علاقة بسيدة أخرى غير زوجته، رغم أن التي معه في الصورة هي زوجته، وتابع: "الراجل أرسل لى رسالة مؤثرة وقال لى أنه كان فى عشاء مع زوجته".

ولفت العوضي إلى أنه تأثر كثيرا بالتنمر الذى تعرض له الرجل الذي ظهر في خلفية الصورة، والضرر النفسي الذي طاله، والشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وتابع: "أنا بعتذر ليه ولزوجته المصون أمام مصر كلها".

طالب الفنان أحمد العوضي من جمهوره عدم الحديث عن الرجل وزوجته الذان جلسا خلفه أثناء التقاط صورة في أحد المطاعم مع زوجته ياسمين عبدالعزيز، ويوسف الشريف وزوجته إنجي.

وعلق العوضي علي الموضوع عبر "الفيس بوك": "بمناسبة الصورة المنتشرة.. أحب أوضح إن الراجل المتصور ورايا كان مع مراته بيتعشوا وهو بعتلي إن الكلام اللي حصل أذاه نفسيا هو ومراته المصون فأرجو من حبايبنا نحترم مشاعره ونبطل هزار ممكن يكون ضايق ناس ملهاش ذنب غير أنهم ينزلو يتعشوا في سلام ".

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وعقد الفنان أحمد العوضي مؤخرا، مقارنة بين حياة البشر في القرن الماضي، وحياتهم في ظل التطور التكنولوجي، في آخر تدوينة شاركها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "العوضي"، " أيام ما كان مفيش سوشيال ميديا، كانت الأبواب مقفولة على ناسها واليوم كان طويل".

وتابع: "دلوقتي احنا قاعدين في الشارع كله منفد على كله، الناس عاوزة تنزل تختار لبعضها اللبس وتختار لبعضها العريس والعروسة، مولد يا جدعان عايشين في مولد ومحدش بيروح بيته، احنا قاطعين في الشارع".

وقدم أحمد العوضي، مسلسل "شديد الخطورة" خلال منصة "watch it"، والمسلسل يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي في الدراما التليفزيونية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي، محمود حجازي، ناهد رشدي وكوكبة من النجوم، وجاء المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

ويجسد "العوضي" خلال أحداث المسلسل شخصية مدير شركة أوراق مالية يُدعى "مالك"، ومتزوج من "نور"، التي تؤدي دورها الفنانة ريم مصطفى، والتي تعمل داخل شركة منافسة له بحسب الأحداث، ما يخلق بينهما عددا من المواقف التنافسية، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والإثارة.

وشارك أحمد العوضي، في موسم رمضان 2020، بمسلسل الاختيار، الذي تناول حياة الشهيد أحمد منسي، وأبطال الكتيبة 107، حيث جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، المسلسل بطولة أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.