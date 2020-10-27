طريقة تطبيق كونتور الوجه الدائري للمحجبات مع لفة مناسبة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:43 مساءً - يعتبر تطبيق الكونتور طريقة مميّزة لرسم وتحديد ملامح الوجه ونحته، لكن تطبيقة بطريقة خاطئة تعكس نتيجته الجميلة. لهذا إليك في هذا الموضوع خطوات وضع الكونتور التي تبرز جمال الوجه الدائري وتحديداً للمرأة المحجبة.



اليك طرق وضع الكونتور للوجه الدائري:

كونتور الوجه الدائري





للفتيات ذوات الوجه الدائري لابد من إبراز منطقة الخدين وذلك بتطبيق الظل الغامق تحت عظم الخد وعلى طول عظم الفك وحتى زاوية الفم، مع المزج للأعلى والأسفل بالفرشاة الناعمة.





بعد وضع الفاونديشن ابدئي بوضع الكونتور الكريمي على اطراف الجبين من اليمين الى اليسار وعلى خط الفك من الاسفل اما الخدود فارسمي خطا مستقيما من اول الاذن الى وسط عظمة الخد بهذا الشكل انت تجعلين وجهك الدائري يبدو بيضاوياً اكثر اما الانف فضعي خطين متوازيين من الكونتور الكريمي.



بعد الانتهاء من تطبيق الكونتور ثبتيه بالبودرة الحرة المثبتة.

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طريقة وضع الهايلايتر:





بالاضافة الى الكونتور يلعب الهايلايتر دورا اساسيا في تنحيف الوجه الدائري يمكنك وضع الهايلايتر الماث اي الكونسيلر في وسط الجبين والانف وفوق الشفاه وعلى وسط الانف ايضا ضعي خطا من الكونسيلر تحت خط الكونتور الذي وضعته على الخد اي تحت عظمة الخد.

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الان يأتي دور الهايلايتر اللامع ضعيه فوق عظمة الخد وفوق الشفاه وفي وسط الانف والذقن لجذب الضوء الى هذه المناطق.



