هل تعانين من فراغات الشعر؟ إليك الحل الأسرع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:43 مساءً - أسوأ مشكلة قد تواجهينها في ما يتعلق بمظهر شعرك هي فراغات الشعر، وبغض النظر عن أسبابها لا شك أنك ترغبين في التخلص منها بأسرع وقت. لذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أقوى الخلطات الطبيعي التي تعمل على سد فراغات الشعر بشكل سريع.



خلطة الثوم والعسل

خلطة الثوم والعسل



المكونات

- بضعة فصوص من الثوم.

- ملعقة صغيرة من العسل.



طريقة التحضير والتطبيق

أولاً، قومي بهرس فصوص الثوم، واحتفظي بالسائل الناتج منها. من ثم، اخلطي هذا السائل مع العسل لتحصلي على خلطة متجانسة. طبقي الخلطة على فروة الرأس الأمامية، دلكيها جيداً لدقائق عدة وانتظري مدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية وشطفيه بالمياه الدافئة.



فوائد

الثوم والعسل مكونان طبيعيان ذات خصائص مذهلة للشعر، حيث يعملان على تزويد الشعر بالمواد المغذية اللازمة وتعزز نمو بصيلات الشعر، مما يؤدي الى إنبات الشعر في الغرة مجدداً وملء الفراغات التي تعاني منها، مما يمنحك مظهر شعر كثيف وحيوي.

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خلطة زيت الزيتون والبيض

خلطة زيت الزيتون والبيض



المكونات

- بياض بيضة واحدة.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ملعقة كبيرة من العسل.



طريقة التحضير والتطبيق

أولاً، قومي بخفق البيض جيداً، من ثم أضيفي إليه زيت الزيتون والعسل. أعيدي تحريك المكونات مجدداً الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو وشطفيه بالمياه الدافئة.

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خلطة الزيوت

خلطة الزيوت



المكونات

- ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.



طريقة التحضير والتطبيق

امزجي الزيوت الثلاثة المذكورة آنفاً في شكل جيد. ضعي مزيج الزيوت في زجاجة سبراي نظيفة. وقبل الخلود الى النوم، واظبي يومياً على تدليك شعرك بالمزيج لمدة 10 دقائق، على أن تلفيه وتتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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خلطة زيت الخروع وعصير الليمون

خلطة زيت الخروع والليمون



المكونات

- فنجان قهوة من عصير الليمون.

- 4 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي عصير الليمون وزيت الخروع جيداً. طبقي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. دلكي بأطراف أصابعك، شعرك وفروة رأسك لمدة عشر دقائق. وبعد مرور ساعة من الوقت، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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