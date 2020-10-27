أزياء عصرية مستوحاة من تمارة القباني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:43 مساءً - تمارة قباني، مصممة أزياء وموديل سعودية، إلى جانب عملها كممثلة ومقدمة برامج، تطوّرت مسيرتها في مجال التقديم لتصبح الوجه الإعلامي في عدد لا يُستهان به من أهم النشاطات والأحداث الاجتماعية والرياضية، وحازت عددًا من الجوائز تقديرًا لجهودها في دعم صناعة السينما في دبي، كما شجعت أسماء كثيرة من المصمّمين الشباب عبر ارتداء تصميماتهم، وأنشأت ماركتها الخاصة التي تحمل اسمها لمجموعات الأزياء النسائية، ومن وحيها نقدم لكِ اليوم أكثر من عشرة خيارات لتصميمات أنيقة وعصرية، فاستوحي منها بعض الأفكار.



فساتين ناعمة وأنثوية من تمارة القباني



تعتمد تمارة قباني على خيارات الفساتين الناعمة والجذابة في إطلالاتها المختلفة، ومن أحدث خياراتها فستان فوشيا من قماش الساتان المصمم بأكمام واسعة مع قصة بسيطة في الخصر، إلى جانب تسريحة الشعر المنسدلة والحذاء البيج، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان أزرق من قماش الساتان المصمم بأكمام عريضة وفتحة جانبية في الخصر لمظهر أنثوي جذاب، وزينت الإطلالة بتسريحة مموجة ومكياج عصري، كما أطلت بفستان أحمر منفوخ مصمم بطبقتين، وأكملته بتسريحة مرفوعة للشعر مع مكياج قوي ومجوهرات فضية ضخمة، وارتدت في إطلالة أخرى فستانًا طويلاً أحمرَ مصممًا بقصة محتشمة وأكمام مرفوعة، مع تسريحة منسدلة للشعر زينتها بأكسسوار فضي صغير لخيار مفعم بالأنوثة والجمال.

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تنسيقات لامعة للسهرة مستوحاة من تمارة قباني

تنسيقات لامعة للسهرة مستوحاة من تمارة قباني



إن كنتِ من مُحِبَّات الفساتين والأزياء اللامعة والعصرية في السهرات، فيمكن لتمارة أن تلهمك عدة تصميمات؛ حيث اختارت فستانًا زهريًّا قصيرًا ولامعًا، يزينه ذيل لامع وريش من المنطقة الأمامية، وتألقت بتسريحة مرفوعة للشعر مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الزهري، ونسقت فستانًا قصيرًا تكسوه اللمعة الذهبية مع بنطال ومعطف باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اختارت تسريحة الشعر الويفي المربوطة مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر لخيار مميز، وتألقت في الإطلالة الثالثة بتنورة منسدلة من الساتان الزهري مع بلوزة بيضاء مصممة بأكمام واسعة مكشوفة الأكتاف ومزينة بحزام للخصر مصمم بفصوص زهرية لامعة، وفي هذه الإطلالة تجملت بتسريحة الشعر المرفوع مع المكياج النيود والأقراط الفضية.



خيارات الأزياء الكاجوال بأسلوب تمارة قباني

خيارات الأزياء الكاجوال بأسلوب تمارة قباني



إذا كانت خيارات الأزياء الكاجوال المتماشية مع خطوط الموضة في كل موسم تجذبك، يمكننا أن نقدم لكِ تشكيلة واسعة على ذوق تمارة قباني، حيث أطلت ببنطال وقميص قصير يكسوهما اللون الفوشيا، مع تسريحة مموجة للشعر ومكياج مرتكز على اللون الأخضر في العينين لخيار عصري ناعم، ولإطلالة أكثر تميزًا ظهرت تمارة بفستان أبيض مصمم من الجزء العلوي بقصة القميص الرسمي، وأكملته بقماش رمادي مربوط في الخصر مع معطف طويل رمادي، وحذاء بوت بنفسجي، ولجأت في هذه الإطلالة لتسريحة الشعر المرفوع مع المكياج الحيادي، كما ارتدت بنطالاً ومعطفًا وحذاءَ بوت مصممين من الجلد الأسود، ونسقتهم مع عباية سوداء مزينة بعدة خيوط ملونة، واعتمدت لهذه الإطلالة تسريحة مرفوعة للشعر مع مكياج ناعم، وفي إطلالة بسيطة ومفعمة بالأنوثة ظهرت تمارة بتنورة قصيرة فوشيا مع بلوزة وبنطال باللون الأسود ومعطف فوشيا مزين برسوم سوداء، ليضفي لها إطلالة متناسقة ولافتة.

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