موديلات معاطف شتاء ٢٠٢١ للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:43 مساءً - مع اقتراب موعد دخول موسم شتاء ٢٠٢١ لا بد أنكِ تبحثين عن أفضل القطع المواكبة لخطوط موضة هذا الموسم؛ لتقتني أفضل قطع الأزياء التي تُظهرك بإطلالة أنيقة ومتجددة هذا العام، ولأن المحجبات يواجهن صعوبة أكثر في انتقاء أزياء كل موسم، قررنا -عزيزتي- أن نساعدكِ في اختيار معاطف شتوية بتنسيقات محتشمة وأنيقة تناسب حجابك.



البالطو الطويل لأناقتك واحتشامك

البالطو الطويل لاناقتك واحتشامك



إن كنتِ تبحثين عن أناقة مضاعفة في فصل الشتاء القادم يمكنك -عزيزتي- اختيار بالطو طويل، سواء كان من الفرو أو الصوف، فكلاهما سوف يمنحك الإطلالة التي ترغبين بها، لذا يمكنك الظهور ببالطو بُني كلاسيكي مزين بقصة البليزر، مع بنطال من الجينز الأزرق وبلوزة بدرجة ساطعة من الأزرق، مع حجاب وحذاء بوت قصير باللون الأسود، أو تأنقي ببالطو رمادي مزين باللون الأسود على الأطراف مع كتابات سوداء تكسو التصميم، وأكملي مظهرك ببنطال الجينز وأكسسوارات بألوان حيادية لخيار مثالي ومناسب لفئة كبيرة من النساء، أو ارتدي بالطو من كاروهات اللونين الأبيض والأسود مع أزياء سوداء وحجاب أبيض ليمنحك إطلالة حيادية جذابة، ويمكنك اختيار بالطو بُني أو بدرجات البرتقالي الداكنة مع إطلالة يكسوها اللون الأسود لتخفي عيوب الجسم.

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معطف البليزر لخيار مثالي

معطف البليزر لخيار مثالي



يعد معطف البليزر من القطع المثالية في خزانة كل امرأة طوال العام، لا سيما في الفترات الحالية، لذا احرصي ألا تخلو خزانتك منه في هذا الموسم، واجعليه قطعة أساسية للشتاء، حيث يمكنك تنسيقه مع بلوڤر بلونك المفضل أو بإحدى الدرجات الرائجة لهذا الموسم، وبنطال بدرجة حيادية لتظهري بإطلالة دافئة وأنيقة، ولمظهر عملي ناعم اختاري البليزر البني مع بنطال وحجاب باللون الأسود وتيشيرت أبيض برسوماتك المفضلة، وأكملي أكسسوارات الإطلالة باللون الأسود لخيار مثالي.

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المعطف الأسود في الشتاء

المعطف الأسود في الشتاء



يعتبر اللون الأسود أو الألوان الداكنة بشكل عام خيارًا مثاليًّا في فصل الشتاء؛ حيث تمتص الأزياء ذات الألوان الداكنة طول الموجة الموافقة لها من الشعاع الشمسي، وتكون مُحمَّلة بطاقة أكبر وبالتالي تمتص طاقة وحرارة أكبر، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يعتبر من أكثر الألوان فخامة وأناقة، ويناسب الكثير من التنسيقات، لذا يمكنك -عزيزتي- الظهور بمعطف أسود واسع وطويل مع بنطال من الجينز بالتصميم المفضل لك، وإكمال تفاصيل الإطلالة بألوان حيادية لخيار ناعم وأنيق مناسب لكل النساء.

تستعين النساء دومًا بالمعاطف المختلفة ليكملن جمال إطلالاتهن، ومن وحي إنستجرام جمعنا لك اليوم -عزيزتي- عدة تنسيقات شتوية بصيحات شتاء ٢٠٢١، فلا تترددي في اقتناء بعض القطع التي قد تضيف الكثير من الجمال على مظهرك لهذا الموسم.

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