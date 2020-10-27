موديلات عبايات لأشكال الجسم المختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 06:43 مساءً - تُعتبر العباية الزيَّ الرسمي الأساسي للنساء في دول الخليج، ولأنها قطعة أساسية في خزانة كل امرأة عربية، فيجب عليكِ معرفة القواعد الرئيسية لارتدائها؛ حتى تظهري بإطلالة مثالية ومتألقة في كل مناسبة، ونقدم لكِ فيما يلي موديلات العبايات المتناسبة مع شكل جسمك لتعتمديها في إطلالاتك المختلفة.



عبايات لذوات الجسم الممتلئ

عبايات لذوات الجسم الممتلئ



تواجه النساء ذوات الجسم الممتلئ أو صاحبات الوزن الزائد بعض الصعوبات في تحديد وانتقاء ما يليق بهن من موديلات، ويحرصن على اختيار العبايات التي تُخفي عيوب الجسم، وتُظهرهن بإطلالة متناسقة، وبدايةً يجب على المرأة ممتلئة الجسم أن تتجنب العباية التي تحتوي على أمتارٍ كثيرة من القماش، أو ذات الطبقات العديدة والمصممة بالكشكشة؛ فهذا التصميم يضيف وزنًا وهميًّا للجسم، وكذلك عليها اختيار العبايات الملونة بألوان داكنة؛ حتى لا تبرز عيوب الجسم، وننصحك إذا كنت من ذوات الجسم الممتلئ باعتماد العبايات التي تبدأ في الاتساع من الخصر إلى الأسفل، ويمكن اختيار الأكمام نصف دائرية حتى تعطى لليد حجمًا من الأعلى، ويمكنك اعتماد العبايات ذات الخطوط الطولية في المنتصف لإطلالة أكثر نحافة.

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عبايات لذوات قوام التفاحة

عباية لذوات قوام التفاحة



إن كنتِ تتمتعين بقوام التفاحة الذي يتسم بامتلاء الجسم من الأعلى، أي امتلاء منطقة الخصر والصدر مقارنة بالساق والأرداف، فيُفضَّل اختيار القصة المستقيمة التي تميل للاتساع نوعًا ما؛ حتى تموّه عن الوزن الزائد، وتجنبي اختيار العبايات الضيقة من الأسفل حتى لا تُبرز نحافة الساقين، ويمكن انتقاء عباية بموديل فضفاض مع استخدام الأحزمة أسفل الخصر أو مع بداية عظمة الحوض، لتظهري بإطلالة مثالية، كما يمكنك اختيار عباية خالية من التطريزات أو الألوان في الجزء العلوي، حتى لا تجذب الأنظار لهذه المناطق.

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عبايات لذوات الجسم الكمثري

عبايات لذوات الجسم الكمثري



الجسم ذو الشكل الكمثري يتَّسم بأرداف عريضة وخصر رفيع، لذا عليك اختيار عباية تنسدل بقصة فضفاضة من أسفل الثدي، ويُفضَّل أن تكون خالية من النقوش والألوان اللافتة والزخارف من الأسفل؛ حتى لا تلفت المزيد من الانتباه إلى الجزء السفلي من الجسم، والأنسب اعتماد العبايات المصممة بتفاصيل أو قصات وزخارف على الأكتاف والصدر، ليكون هناك اتزان في مظهرك.

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عبايات لذوات الجسم النحيل

عبايات لذوات الجسم الكمثري



النساء صاحبات الجسد شديد النحافة يحتجن إلى عبايات تضيف لهن وزنًا زائدًا، وذلك باختيار عبايات ذات أكمام واسعة وضيقة عند بداية اليد، فتلك تعطي امتلاءً للكتفين وشكلاً أنثويًّا، كما ننصحهن باختيار العبايات ذات الأكمام الواسعة والشكل المربع، إلى جانب التصميمات التي تركز على انحناءات الجسد، بأن تكون فيه حشوات أو يُستعمل فيها قماش أكثر قوة وسَمَاكة.

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عبايات لذوات جسم الساعة الرملية

عبايات لذوات جسم الساعة الرملية



إذا كنتِ من أصحاب قوام الساعة الرملية، فسوف تلائمك أغلب موديلات العبايات، فاختاري ما يحلو لك منها وركزي فقط على إبراز شكل جسمك المثالي، عن طريق ارتداء الأحزمة أو اختيار العبايات التي تتميز بتحديد في منطقة الوسط وتعزيز خصرك الرفيع.

عبايات لذوات جسم الساعة الرملية



اختيار العباية المناسبة لشكل الجسم يُعد من الأمور المهمة التي تغفل عنها الكثيرات، ويقعن في خطأ كبير يجعلهن يظهرن بإطلالة غير مناسبة لهن، وذلك بانجذابهن للخيارات المتاحة في الأسواق، ولكن لتظهري بإطلالة مثالية يجب عليكِ أن تعرفي أن النقطة الأولى في اختيار العباية المناسبة لك أن تكون ملائمة لشكل الجسم، لتتعلمي فنون إخفاء المناطق غير المرغوب بها.

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