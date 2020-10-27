مشاهد من جريمة رضيع طوخ: الأب بات في الشغل والأم تركت المنزل والطفل مات من الجوع

علاقات و مجتمع

خاطرت بحياة رضيعها واستخدمته كورقة ضغط على زوجها، لكنها لمتكن تعلم أنها تكتب نهاية صغيرها الذي لم يتعدى الـ4 أشهر، إذ مات جوعًا بعدما تخلى عنه الأبوان وتركاه في الشقة بمفرده.

الجريمة البشعة شهدتها مدينة طوخ بالقليوبية، فبسبب الخلافات الزوجية هجرت الأم منزل الزوجية، وتركت رضيعها يصارع الموت جوعًا، ويرصد "هن"، مشاهد من الجريمة، من خلال اعترافات الأبوين في تحقيقات النيابة العامة.

شراء متطلبات

شراء المتطلبات كانت الحجة التي اتخذتها الزوجة صاحبة الـ24 عامًا، للخروج من المنزل، بصحبة ابنها الأكبر، هاربة من الاعتداءات المستمرة التي تعرضت لها من زوجها.

"والده يسيئ معاملتي، ولا يقدر ما أقدمه من خدمات لطفلينا"، هكذا تحدثت الزوجة في اعترافاتها أمام النيابة العامة، إذ تركت رضيعها ذي الـ4 أشهر، لوالده، ظنًا منها أنه سيهتم به ويرعاه، وهو ما سيجعله يشعر بقيمة زوجته.

فشل خطة الزوجة

خطة الزوجة انتهت بالفشل، لم تحصد ما أرداته، إذ مارس الزوج حياته بشكل طبيعي، وظل يخرج من منزله دون الاهتمام بالرضيع.

وعلى مدار عدة أيام، صارع الرضيع الموت دون أن يجد من ينقذه، حتى لقي مصرعه جوعًا، إذ كان يبيت الزوج في محل عمله تاركًا الطفل بمفرده.

وفي يوم عاد الزوج إلى منزله، فوجد طفله قد فارق الحياة، ليلقي بالاتهام على زوجته، لترك نجلهما دون رعاية والتسبب في وفاته.

قرار النيابة العامة

وقررت نيابة مركز طوخ، حجز "ع. ح"، 28 عاما، عامل، و"أ. ش. ع. ن"، 24 عاما، ربة منزل، لحين وروود تحريات رجال المباحث حول تسببهما في مصرع نجلهما الطفل "أنس"، 4 شهور، بعدما تركاه بمنزل الزوجية بقرية كفر الفقهاء، التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية.