احرص على تناولها.. هذه الفاكهة تضبط نسبة السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يجب على مرضى السكري والجميع بشكل عام، أن يلاحظوا أحد الأطعمة ذات الفوائد الجمة والمفيدة لصحتهم.

ويمكن لكل شخص يخشى الإصابة بالسكري، تجنب هذا المرض من خلال التغييرات الغذائية ونمط الحياة، وفقا لموقع "eatthis".

بكل تأكيد يشكل مرض السكري بالفعل خطرًا أكبر مع وجود فيروس كورونا، ويمكن تجنب هذا المرض من خلال تناول فاكهة الأفوكادو التي تعتبر غذاء مفيدا للغاية، كما يؤكد أحد خبراء الصحة.

الأفوكادو غذاء مميز، فهو مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، ويمكن أن تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول، وقد تساعد أيضًا في الوقاية من السرطان.

كما إنها فاكهة أيضًا لذيذة وعصرية للغاية بحيث يمكنك دمجها بسهولة في وجبات الطعام في المنزل وخارجه، لذلك، يعد الأفوكادو مفيدًا للجميع.

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يقول أستاذ علوم الأغذية الأمريكي الدكتور بول سبانجولو، إن الأفوكادو هو المفتاح للحفاظ على صحة مرضى السكر، حيث توصل الباحث في اكتشاف أخير إلى أن هذه الفاكهة مميزة لتنظيم مستويات السكر في الدم.

Avocatin B (AvoB) هو مادة نشطة بيولوجيًا توجد بشكل طبيعي في بعض الأفوكادو، كما أوضح الدكتور سبانجولو: "عندما نتحدث عن المنشطات الحيوية، فكر في الأمر مثل العناصر الغذائية التي نحصل عليها من الأطعمة الأخرى على أحماض أوميجا 3 الدهنية من تناول الأسماك وفيتامين سي من البرتقال، AvoB هو عنصر نشط بيولوجيًا في الأفوكادو، والذي يمكن أن يكون خيارًا غذائيًا مهمًا لمرضى السكر".

إذن، كيف يعمل Avocatin B بالضبط؟، يقول الدكتور سبانجولو إن هذه المادة النشطة بيولوجيًا يمكن استخدامها للحفاظ على التمثيل الغذائي الصحي وسكر الدم ومستويات الأنسولين والوزن لدى البالغين، هذه العوامل مهمة للجميع، لكنها مهمة لمرضى السكر على وجه الخصوص.

ويقول الدكتور سبانجولو: "عندما يعمل التمثيل الغذائي لديك، يكون كل شيء في حالة توازن، يكون لديك مستويات مثالية من السكر في الدم، والكوليسترول الجيد، وضغط الدم، وما إلى ذلك".

ويضيف: "إذا أصبح التمثيل الغذائي لديك غير فعال، فأنت تحرق الجلوكوز أو الدهون واحد أكثر من الآخر، مما يتسبب في تراكم أي منهما في دمك، يخبرنا العلم أن اختلالات السكر في الدم يمكن أن يكون لها تأثير عميق وسلبي على صحتنا، يمكن أن تؤثر على مستويات الطاقة لدينا، والتركيز، والمزاج، وأكثر من ذلك بكثير وبالنسبة لمرضى السكر، فإن السكر غير المتوازن في الدم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية أكثر خطورة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية".

يمكن أن يساعد AvoB في إعادة التوازن إلى مستويات السكر في الدم، لهذا السبب يوصي الدكتور سبانجولو بإدخال الأفوكادو في نظامك الغذائي، إلى جانب الكثير من الفواكه والخضروات وأطعمة الحبوب الكاملة والبروتينات، وخاصة البروتينات من النباتات، إلى جانب تناول كميات أقل من السكر والكربوهيدرات وممارسة المزيد من النشاط البدني، يمكن أن تساعد الأفوكادو في إحداث فرق فعال في درء مرض السكري والبقاء بصحة جيدة.