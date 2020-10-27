في عيد ميلاده.. أبرز إطلالات النجم التركي "مهند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يوافق اليوم عيد ميلاد الممثل وعارض الأزياء التركي "كيفانش تاتليتوغ"، المعروف باسم مهند، وقدّم العديد من المسلسلات التركية التي نالت إعجاب الجمهور ومنها، مسلسلي "نور ومهند" و"العشق الممنوع".

وبالإضافة إلى أنه ممثل، يتمتع بأسلوب أنيق وجذاب ومميز في الموضة، ولهذا فإن الكثير من الشباب يستوحى منه إطلالاتهم اليومية، وتسريحة شعرهم.

وتتسم إطلالات "كيفانش" بسمارت كاجوال، إذ يعتمد البساطة وعدم التكلف، وفي نفس الوقت الأناقة ومواكبة أحدث صيحات الموضة، ولاحظنا أنه يميل أثناء اختياره لملابسه إلى ارتداء القمصان والتيشرتات القطنية والبناطيل الجينيز،

وفي المناسبات الرسمية يميل للإطلالات الكلاسيكية الأنيقة، إذ يعتمد على بدل التوكسيدو مع أحذية كلاسيكية. وفي الألبوم المرفق بالأعلى يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات الممثل التركي التي يمكن أن تستوحي منها إطلالتك.