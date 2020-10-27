صور.. 3 إطلالات خطفن الأنظار في اليوم الرابع لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور إبراهيم - تصوير: علاء أحمد

تألق العديد من النجمات على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق الجمعة الماضي. وتصدرت ثلاث إطلالات الأناقة، من حيث اختيار الفستان والمكياج وتصفيفة الشعر، وهم:

رشا مهدي:

تألقت الفنانة رشا مهدي بإطلالة جذابة بفستان قصة سندريلا، تميز بأنه مصنوع من القماش الناعم، باللون الرصاصي الفاتح، ومزيناً بورد غامق من على الصدر، وجيب متعددة الطبقات بكشاكش. تركت شعرها منسدلاً، واعتمدت مكياجا بألوان النيود.

نسرين طافش:

كما ظهرت الفنانة اللبنانية نسرين طافش بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار، إذ ارتدت فستاناً أحمر أنيق، لامع عند منطقة الصدر، بأكمامه عبارة عن شراشب، مزيناً بحزام بالمنتصف من نفس اللون، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة إذ اختارت لوك الشعر المنسدل للخلف، مع مكياج ترابي هادئ. واختارت مع الفستان كلاتش باللون الذهبي، واكتفت بارتداء حلق وخاتم فقط.

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سينتيا خليفة:

ارتدت الفنانة سينتيا خليفة فستاناً جلد فيرنيه، كب، بصيحة وأن شولدر، واختارت تصفيفة "بوني تيل"، واعتمدت مكياجا هادئا يميل إلى اللون البني، مع أحمر شفاه فاقع.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.