أجمل إطلالات بثينة الرئيسي بالمكياج الخليجي لـ ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:40 مساءً - برزت الممثلة العمانية بثينة الرئيسي في المجال الفني بشكل كبير، وأصبحت مؤخرًا محطَّ اهتمام الكثير من خلال إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي من أبرز النجمات الخليجيات اللواتي يُتْقِنَّ فنَّ تطبيق المكياج، ويخترن ما يلائمهن دومًا من الألوان والأساليب، لذا نقدم لكِ -عزيزتي- أبرز خياراتها المناسبة لفصل الخريف الحالي والمستوحاة من مكياجها لعام ٢٠٢٠، فاستوحي منها ما يناسبكِ.



طلاء الشفاه الأحمر مع المكياج البني لمظهر كلاسيكي

طلاء الشفاه الأحمر مع المكياج البني لمظهر كلاسيكي



يُعتبر اللون الأحمر عنوانًا للجرأة والأنوثة والجمال، وهو من صيحات الموضة التي لا تختفي موضتها أبدًا، فإن كنتِ تميلين إلى الجرأة في تطبيق المكياج اعتمدي المكياج الجريء الذي يرتكز على أحمر الشفاه الصارخ على طريقة بثينة الرئيسي، حيث استخدمت بثينة في إحدى إطلالاتها مكياجَ العيون المرتكز على الآيشادو الهادئ بدرجات اللون البني مع خط بالظل البني الداكن تحت الرمش السفلي والماسكرا السوداء، وأكملت مظهرها بالبلاشر البني على الخدين لإبرازهما وللحصول على إطلالة متكاملة مع طلاء الشفاه باللون الأحمر، ولمظهر مثالي تزيني بأزياء أُحادية بإحدى الألوان الحيادية المفضلة لكِ.

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إطلالات بثينة الرئيسي بمكياج الجليتر الملون

بثينة الرئيسي بمكياج الجليتر الملون



يُعد مكياج الجليتر من أكثر موضات المكياج الرائجة والمنتشرة بين النساء، ويلائم هذا الأسلوب السهرات والمناسبات بشكل كبير؛ لكونه يضفي الكثير من الجمال والأنوثة على إطلالة المرأة، فإذا كنتِ تنوين تطبيقه نقدم لكِ -عزيزتي- إطلالتين من بثينة الرئيسي؛ حيث استخدمت في الأولى آيشادو بنفسجيًّا لامعًا بدرجات فاتحة مع الظلال البنية، وأكملت مظهرها باللون الزهري بطريقة أنثوية جذابة، إلى جانب العدسات الرمادية.

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وفي الإطلالة الثانية دمجت بثينة ظلال العينين باللون الأزرق اللامع على الجفن مع البنفسجي الداكن حول العين بطريقة جذابة، وأكملت اللوك بقلم الروج الزهري والبلاشر الترابي؛ حتى تظهر بإطلالة متألقة غير مبالغ بها.



طريقة عصرية لوضع الآيلاينر الملون بأسلوب بثينة الرئيسي

طريقة عصرية لوضع الآيلاينر الملون بأسلوب بثينة الرئيسي



برز اللونان الأحمر والأبيض بشكل كبير في مكياج خريف هذا العام، لذا وضعت بثينة في إحدى إطلالتها على إنستجرام قلم الآيلاينر الأبيض أعلى العين مع رسمة عصرية باللون الأحمر أسفل الرمش ومن الأعلى بطريقة جذابة ومناسبة لبشرتها، وأكملت الإطلالة بالبلاشر البني والغلوس الأحمر، لمظهر عصري متماشٍ مع خطوط الموضة.

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