ابنة رجاء الجداوي: ماما كانت عارفة حالة المدفن ونقلنا جثمان بنت خالتي منه

علاقات و مجتمع

علقت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على حالة الجدل المثارة والانتقادات التي تعرضت لها بسبب قبر والدتها.

وأوضحت "أميرة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء DMC"، أن المقابر حاليًا تحضع للترميم بسبب إنشاء أحد الكباري، وهو ما تسبب في اجتزاء 4 أمتار من القبر لصالح حرم الكوبري".

وتعجبت "أميرة" من حالة الجدل المثارة حاليًا: "أنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل.. واحدة كتبت إن شكل المدفن غير لائق وأنا رديت بمنتهى الأدب إنه غير لائق عشان تحت الترميم والطريق والكباري".

وتابعت "أميرة" بأن ما حدث هو هدم جدار وإنشاء آخر، وكان ذلك في حياة والدتها التي كانت تتابع ما يحدث، واضطرت وقتها لنقل جثمان ابنة خالتها: "الجزء المتكسر والمهدم.. ده كان مكان بنت خالتي مدفونة فيه.. واضطرينا ننقلها في مكان تاني في نفس المقبرة عشان ده حرم الكوبري.. وتم نقلها في حياة ماما وكانت عايشة وحضرت ده.. وكانت قلقانة ومتوترة وطمنونا انهم هياخدوا حوالي 3 أو 4 أمتار".

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وأوضحت "أميرة" أن حالة المقبرة حاليًا لم تختلف كثيرًا عن حالتها قبل وفاة والدتها: "هي نفسها كانت في المقابر ووقفت وشافت ونقلت بنت خالتي.. فهي مش مختلفة أوي عن وهي عايشة.. ماما عارفة حالتها ووضعها".

وعن السؤال الذي ورد إليها عن عدم تعليق اسم والدتها على المدفن، أوضحت "أميرة": "إحنا مش بنحط أسماء السيدات ودي عيلتنا.. لو ماما كانت عاوزة كانت حطت لطنط تحية.. ودي أصلًا مقبرتها".

واستطردت "أميرة" أنها تسير على نهج والدتها الراحلة: "أنا دفنت أمي في المكان ده.. وكانت دايمًا تقول يارب تحت يبقى واسع ومنور ويكرمنا بالأعمال اللي تنور قبرنا واللي فوق ده كله مش مطلوب".

وأوضحت "أميرة": "اللي مدفونين تحت ميقلوش مشاعر عن مشاعرنا لماما.. وكل العيلة موجوعة على الناس اللي تحت.. اضطرينا ننقل الجثث وأمواتنا.. واتصلى عليهم تاني.. وكان وماما عايشة وقبل ما تتوفى بحوالي سنة".

واختتمت "أميرة" حديثها: "اضطريت أرد عشان مقدرة حب الناس لرجاء الجداوي.. وعارفة إن ده بيحصل بدافع الغيرة على شياكة وحب رجاء الجداوي ورديت بأسلوبي.. وأنا حاليًا بفكر في التكريم اللي بيحصلها وده اللي بفتخر بيه".

ويذكر أن إحدى متابعات الحساب الخاص بالفنانة رجاء الجداوي عبر إنستجرام، أثارت حالة من الجدل، بعدما علقت على صورة للفنانة الراحلة، وترثي حال المقبرة حاليًا، ما جعل أميرة مختار، تعلق على الأمر.

وجاء في تعليق إحدى المتابعات: "الله يرحمها، معلش يا أميرة تقبلي مني الكلمتين، أنا دخلت على فيديو طلعلي المدفن بتاع مدام رجاء، هو ماله المدفن مكسر وكأن له سنين، ومكسور على الجنب وفيه فتحة كبيرة وتدخل فيه الحشرات، والله حزنت لأننا نحبها وفنانة شيك وكل العالم حزن عليها وهي صارت بتهم كل الناس، ياريت يترتب المدفن ويكون يليق بفنانة قديرة، وأنا أستسمحك يا أميرة لو اتدخلت، بس حزنت عليها، ياريت تأخذيها بعين الاعتبار، كانت كل التعليقات هي بنتها فين؟؟؟".

وردت "أميرة" ابنة الفنانة الراحلة، قائلة: "بالفعل هو تحت الترميم من أكتر من سنة، ومازال تحت الترميم والفتحة الخلفية لأن هذه المساحة سوف تأخذ لتكملة الشارع، أما عن سؤال أين ابنتها فأنا غير مسؤولة عن الترميم، هناك كبار العائلة هم المسؤولون، وماما كانت تدير ذلك لأنها الكبيرة، لكن المدفن ده مدفن العائلة وانا أصغر العائلة، وشكرًا للاهتمام وكما كانت تقول أمي مش مهم فوق شكله إيه المهم تحت منور أد إيه، اللهم أنر قبورنا جميعا".