فيديو.. سلمى أبو ضيف ترقص على "أماكن السهر"

لايف ستايل

تداول مستخدمو تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للممثلة سلمى أبو ضيف، وهي ترقص على أغنية عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر"، وانتشر الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأطلت "سلمي" بفستان أبيض بحمالات، وارتدت أقراطا فضية كبيرة، على هامش تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي.

وتشارك سلمى أبو ضيف، جهورها، بصور ولقطات من حياتها اليومية، وكذلك إطلالاتها الصيفية، وآخرها كان الصيف الحالي بأحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورة لها مرتدية سروال من اللون الأسود وعليه قطعة مايو بكيني "توب"، من اللون الأسود كاشفة عن جسمها وبطنها.

وتفاعل معها الجمهور عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من أبرزها" "رجعتي تاني تنشري حاجات غريبة"، و"هو في إيه يا بنتي استري نفسك".

فيما أعجب البعض بإطلالتها: "ما شاء الله زي القمر"، و"عمالة تحلوي ليه".