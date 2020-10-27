صورة.. خطوبة حفيدة الفنان وحيد سيف

علاقات و مجتمع

احتفلت أسرة الفنان الراحل وحيد سيف، بخطوبة "هاجر"، أول أحفاده من ابنته إيناس.

ورحل الفنان وحيد سيف، عن عالمنا يوم 19 يناير عام 2013، بعد رحلة عطاء فني تجاوزت الـ300 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح.

وجرى اختيار 6 أفلام شارك فيها الفنان وحيد سيف، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وهي أفلام "زوجتي والكلب عام 1971، وخلي بالك من زوزو عام 1972، وأريد حلا عام 1975، والكرنك 1975، والمذنبون 1976، وسواق الأوتوبيس عام 1983".

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ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها وحيد سيف "النوة، عائلة مجنونة جدا، رحلة أبو العلا البشري، المال والبنون، لعبة الفنجري، ناس وناس، أولاد آدم".

ومن الأعمال السينمائية التي شارك فيها "ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وكالة البلح، غريب في بيتي، 4-2-4، لست شيطانا ولست ملاكا، تحدي الأقوياء، المتسول، رجب فوق صفيح ساخن، خلي بالك من جيرانك، خلي بالك من زوزو، أخواته البنات، الحفيد، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، السيد أبو العربي وصل، محامي خلع".

ومن الأعمال المسرحية التي شارك فيها وحيد سيف "شارع محمد علي، دول عصابة يابابا، السنيورة تكسب، وش السعد، صباح الخير بالليل".

وحيد سيف، من مواليد محافظة الإسكندرية يوم 20 مارس عام 1939، وبعد إنهاء دراسته الجامعية، رأت الفنانة تحية كاريوكا، أداءه التمثيلي على خشبة المسرح، وأعجبت به وطلبت أن يكون عضوًا بفرقتها، وسافر معها إلى القاهرة، وكانت بدايته الفنية الحقيقية، ليبدأ الجمهور في التعرف عليه، ويبدأ مشواره الفني.

ومن أشهر "إفيهات" الفنان وحيد سيف، والتي يجري الاستعانة بها "كوميكس" من قبل رواد السوشيال ميديا، منها مقولته في فيلم المتسول "أنا أغيب زي ما أنا عايز.. بغيب عشان أخطط.. دي شغلة مزاج"، وعبارته الشهيرة في مسرحية شارع محمد علي "أبوك بيشرفك.. إيه المجتمع الغريب ده".