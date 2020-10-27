عكس الطعام.. كم من الوقت يستطيع الشخص البقاء على قيد الحياة دون ماء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن للإنسان أن يبقى دون طعام لأكثر من ثلاثة أسابيع، لكن بالنسبة إلى الماء يبدو الأمر مختلفا تماما.

يتكون من الماء ما لا يقل عن 60 في المائة من جسم البالغين، وتحتاجه كل خلية حية في الجسم لمواصلة العمل،

يعمل الماء كمواد تكوين لمفاصلنا، وينظم درجة حرارة الجسم من خلال التعرق والتنفس، ويساعد على التخلص من الفضلات.

على عكس الطعام، يبدو أن الحد الأقصى للوقت الذي يمكن للفرد أن يقضيه دون ماء هو أسبوع، من المؤكد أن هذا التقدير سيكون أقصر في الظروف الصعبة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وفقا لصحيفة independent البريطانية.

تعتمد مدة الأسبوع على ملاحظات الأشخاص في نهاية حياتهم، عندما توقفوا عن تناول الطعام والماء، كما قال راندال ك.باكر، أستاذ علم الأحياء في جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن مدة الأسبوع تقدير قد يكون مبالغ فيه، سيكون من الطبيعي أكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام، فقط تستطيع فيهم العيش بدون ماء.

وقال كلود بيانتادوسي من جامعة ديوك: "يمكنك العيش لمدة 100 ساعة دون شرب ماء في الهواء الطلق بدرجة حرارة متوسطة، إذا كان الجو أكثر برودة، يمكنك الذهاب لفترة أطول قليلاً، أما إذا تعرضت لأشعة الشمس المباشرة فهي أقل ".

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خطر الجفاف

تفقد أجسامنا الماء باستمرار، وهذا هو السبب في أن شرب كوب مرة واحدة في اليوم لا يكفي للحفاظ على رطوبة الجسم، كما أننا نفقد الماء عندما نتعرق ونذهب إلى الحمام.

وكتب باكر في مقال نُشر عام 2002 لمجلة Scientific American: "في ظل الظروف الصعبة، يمكن أن يفقد البالغ من 1 إلى 1.5 لترًا من العرق في الساعة، وإذا لم يتم تعويض هذا الماء المفقود، يمكن أن ينخفض الحجم الإجمالي لسوائل الجسم بسرعة، والأخطر من ذلك، قد ينخفض حجم الدم."

ويضيف أستاذ علم الأحياء: "عندما يكون لديك القليل من الدم المنتشر في جسمك، ينخفض ضغط الدم إلى مستويات يمكن أن تكون قاتلة، وترتفع درجة حرارة الجسم أيضًا عندما نتوقف عن التعرق".

أما الجفاف الذي يسبب فقدان أكثر من 10 في المائة من وزن جسمك هو حالة طبية طارئة، وفقًا للمركز الطبي بجامعة روتشستر، وإذا لم يتم معالجته فقد يؤدي إلى الوفاة.

مصادر المياه

نحصل على بعض الماء من الطعام، لكن مياه الشرب هي مصدر المياه الرئيسي والأفضل لك.

تساعد المشروبات الأخرى مثل العصير أو الحليب أيضًا في الحفاظ على رطوبة الجسم.