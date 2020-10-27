لماذا يجب وضع الخل في الغسالة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–
أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن إضافة الخل إلى الغسالة الأوتوماتيكية يمكن أن يجعل الغسيل أكثر نظافة ونعومة، وحماية مكونات الغسالة من التآكل والتلف، وفيما يلي خمس فوائد لاستخدام الخل كمادة مضافة للغسيل.
حماية الغسالة من الترسبات الكلسية
عند إضافة كوب صغير من الخل أثناء دورة الغسيل، فإنه سيكون من الصعب تكون الترسبات الكلسية في الغسالة الأوتوماتيكية.
أكثر نعومة ونظافة
يساعد الخل على جعل الغسيل أكثر نعومة ونظافة.
مقاومة الشحنات الكهروستاتيكية
تظهر الشحنات الكهروستاتيكية في الكثير من قطع الملابس وخاصة أثناء الشتاء، ولذلك فإنه من المفيد هنا إضافة بعض الخل إلى دورة الغسل للتخلص من هذه الشحنات.
إزالة البقع
يساعد كوب صغير من الخل على إخفاء بعض البقع من الملابس.
تحييد الروائح
من خلال إضافة القليل من الخل إلى الغسالة الأوتوماتيكية يمكن التخلص من بعض الروائح كالدخان وما شابه، ولكن لا يجب إضافة الكثير من الخل حتى لا يتم استبدال رائحة الدخان بالخل.
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