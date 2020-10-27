أجمل مجوهرات مزينة بحجر الأونيكس 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 01:39 مساءً - تتألق كل سيدة بـ أجمل المجورات التي تزيدها اناقةً، لذلك تحرص على اختيار المجوهرات المناسبة لاطلالاتها اليومية.

أكملي إطلالتك الجذابة في المناسبات والسهرات وأجمل مجوهرات مزينة بحجر الأونيكس 2020 من توقيع أشهر الماركات، والتي يمكن تنسيقها مع مختلف الألوان مثل الأسود والأحمر والفضي والبيج والأبيض وغيرها من الألوان.

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مجوهرات بوشيرون Boucheron

Boucheron



قدمت ماركة بوشيرون Boucheron مجوهرات مزينة بحجر الأونيكس 2020 مثل السوار الذهب الأبيض والخواتم بالذهب الأصفر والأبيض.













مجوهرات شوميه Chaumet

Chaumet



أيضاً قدمت ماركة شوميه Chaumet تصاميم متنوعة من مجوهرات مزينة بحجر الأونيكس 2020 سواء السلاسل أو القلادات أو الأقراط والتي تتسم بالفخامة ويتناغم مع حجر الزمرد الأخضر والألماس.



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مجوهرات شوبارد Chopard

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Chopard



برز حجر الأونيكس بقوة في العديد من التصاميم المميزة من ماركة شوبارد Chopard، وأبرزها المجوهرات بتصميم القلب من مجموعة Happy Hearts، والتي تمنح المرأة إطلالة رومانسية أخاذة، ويتناغم فيها حجر الأونيكس مع الذهب الوردي وبريق الألماس.











مجوهرات تيفاني Tiffany

Tiffany



تصاميم تجمع بين الفخامة والعصرية قدمتها ماركة تيفاني آند كو Tiffany بحجر الأونيكس الأسود، وأعجبتنا الخواتم المستديرة والمربعة، وكذلك الخاتم بتصميم الـT المميز بالعلامة.





كما قدمت الماركة سلسلة ذهبية ناعمة مع تعليقة مستديرة ومرصعة بحجر الأونيكس لمزيد من الفخامة.











مجوهرات فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels





Van Cleef & Arpels



من ماركة فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels، اخترنا لكِ مجموعة مميزة من تصاميم المجوهرات المرصعة بالأونيكس والتي يمكنك اعتمادها لتتألقي بإطلالة استثنائية ولافتة للأنظار.



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