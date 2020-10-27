"لا للتحرش".. مبادرة لتعليم فتيات البحيرة الدفاع عن النفس

علاقات و مجتمع

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، برئاسة الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مبادرة لتعليم الفتيات بعض قواعد الدفاع عن النفس، بهدف مواجهة أي حالات اعتداء عليهن، وإكسابهن المهارة في الدفاع عن أنفسهن.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتدريب الفتيات على كيفية التعامل مع حالات التحرش المختلفة، وإكسابهن المهارات اللازمة للدفاع عن أنفسهن.

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وكانت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، أعلنت انطلاق مبادرة "لا.. للتحرش" وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تحت إشراف الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، وبالتعاون مع اليونيسيف واتحاد الكيك بوكسينج.

واستضاف مركز شباب دمنهور ونادي المحمودية البحرية لليوم الثاني على التوالي مبادرة "لا.. للتحرش" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة وذلك لتدريب الفتيات على كيفية التعامل مع حالات التحرش المختلفة، وتعليمهن مُقدمة معرفية في الدفاع عن النفس ونقاط الضعف والقوة في جسم الإنسان.

وشارك في المبادرة العشرات من الفتيات في أعمار مختلفة، وحرصن على الحضور منذ بداية المبادرة حتى يومها الثاني، وأعلن استمرارهن في التدريب، حتى اجتياز الدورة التدريبية كاملة.

وقالت مها سعيد، إحدى المشاركات في المبادرة، "نواجه العديد من المواقف الصعبة بسبب حالات المعاكسات التي تصل في بعض الأحيان إلى التحرش، وهو ما يستوجب الاستعداد لهذه المواقف، واكتساب خبرة وكيفية التعامل مع المتحرشين، ولذلك حرصت ومن معي على المشاركة في المبادرة".

وأضافت، "المبادرة أكبر من تعليم الفتيات بعض الحركات للدفاع عن أنفسهن، بل تأصيل لفكرة ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة، وتشجيع الفتيات خاصة في المراكز الريفية على ممارسة الرياضة، وتعلم بعض الحركات الرياضية الخاصة بالدفاع عن النفس، وهذا ليس بغرض الاستعراض أو الاعتداء على الغير، بل لمواجهة أي خطر يحيط بالفتاة".