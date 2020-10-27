هل تعلم ما فائدة عصير الطماطم لجسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - من بين العصائر التي تعود بفائدة على الجسم، هو عصير الطماطم إذ يعمل على تخفيض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ذكرت تلك الفوائد دراسة أجراها باحثون في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، ونشرتها مجلة "فود ساينس أند نيوترشن"، والتي شملت التجربة 184 رجلاً و 297 امرأة.

واقترح الخبراء شرب عصير الطماطم غير المملح بكميات غير محدودة لمدة عام واحد، وفق ما نقل "سبوتنيك".

ونتيجة لذلك، انخفض ضغط الدم لدى 94 متطوعا يعاني من ارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول الضار) لدى 125 مريضا.

تقول الدراسة: "على حد علمنا، فإن الدراسة الحالية هي الأولى التي تبحث في آثار تناول الطماطم أو منتجات الطماطم على مؤشرات مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مدار عام وعلى مدى واسع من العمر".

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