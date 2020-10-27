مدير تحرير "هن": إحنا قلب "الوطن".. وجمهورنا أغلبه رجال

علاقات و مجتمع

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، خلال برنامجها "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، فقرة عن اليوم العالمي للمدير، للحديث عن المدير، ومهامه وطريقة تعامله مع من يرأسهم.

واستضافت "الحصري" خلال برنامجها، الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مديرة تحرير موقع "هن" بجريدة الوطن، مع عدد من صحفيات الموقع، للحديث عنها كمديرة للموقع، وطريقة تعاملها مع الصحفيات، حيث وصفت موقع "هن" بأنه قلب جريدة "الوطن"، وأن معظم جمهور الموقع من الرجال.

وقالت روان مسعد، نائب مدير تحرير موقع "هن"، إنها طوال الوقت تشعر أنها وسط عائلتها، من كثرة ارتباطهن ببعضهن، متابعة: "دايما إحنا فريق واحد، وحاسين إننا إخوات وعائلة واحدة، أيا كان مين المسؤول، في غياب المديرة كلنا نتعامل بنفس الطريقة، وأهم حاجة الشغل يطلع في أفضل صورة".

وقالت يسرا الصحفي، صحفية بموقع "هن"، إن مديرتها زرعت فيهن الحب والانتماء للمكان، ودائما تعمل على تشجيعهن لإخراج أفضل ما لديهن في العمل، وإذا شعرت بتقصير إحداهن، تعمل على تحفيزه أكثر من تعنيفه، ليتشجع من جديد، ويخرج أفضل ما لديه.

وقالت آية المليجي، صحفية بموقع "هن": "إحنا أغلبنا مرتبطين ببعض، وطوال الوقت ندافع عن بعض، حتى إن كان بيننا خلافات، طوال الوقت ندافع عن بعض، فالخلافات قليلة جدًا بيننا، وطول الوقت، كإننا محامين لبعض، أي حد يتكلم مع حد فينا، ندافع عنه، إحنا عيلة واحدة".