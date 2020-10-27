البازلاء الطازجة بالجزر والصلصة مفيدة للأطفال، يقدم لك موقع "هن"، طريقة بسيطة لعمل البسلة باللحمة والصلصة.

المقادير

نصف كيلو بسلة.

3 بصلات كبيرة مقطعة.

عصير طماطم.

صلصة طماطم.

نصف كيلو لحم.

3 أكواب مرق.

ملح وفلفل وكمون (حسب الرغبة).

بهارات.

بطاطس مقطعة مكعبات (اختياري).

جزر مقطع مكعبات (اختياري).

زيت وزبدة للطهي.

طريقة عمل بسلة بالصلصة واللحمة

يقطع البصل قطع صغيرة ويقسم إلى نصفين.

يوضع كل منها في إناء على النار مع بعض الزيت وقطعة صغيرة من الزبد.

بعد أن يذبل البصل يضاف إلى الإناء الأول عصير الطماطم وملعقة من الصلصة الجاهزة لإعطائها لونا داكنا.

يضاف للإناء الثاني قطع اللحم وتشوح وبعد أن يتغير لونها يضاف الماء والبهارات وتترك لتنضج تمامًا، ثم يضاف الملح في النهاية.

تضاف شوربة اللحم إلى الصلصة ثم تترك لتتسبك.

تضاف البسلة إلى الصلصة وتترك لتنضج ويمكن إضافة الجزر والبطاطس ولكن في النهاية لأنهما سريعا النضج.

تضاف قطع اللحم مع البسلة، وتقدم.