في اليوم العالمي للمدير: موقع "هن" نموذج لعمل النساء دون نفسنة

علاقات و مجتمع

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مديرة تحرير موقع "هن" بجريدة الوطن، إن توليها موقع "هن"، جاء بعد الكاتبة الكبيرة فاطمة أبو حطب، لكنها شعرت برهبة في البداية، أن كل المحررين معها فتيات فقط، لكن مع مرور الوقت والتعرف عليهن بشكل أكبر، وجدت أنهن فريقًا مميزًا، قادرات على إخراج المادة الصحفية في أفضل صورة.

وأضافت "رشوان"، في لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن "أنا فيمنست جدًا، وبحب شغلي جدا، والشغل مع البنات له مميزات كتيرة، منها أني بعرف أتعامل زيهم، وأحس بيهم، لأني ست زيهم".

وتابعت: "في وقت من الأوقات، بلاقي حد داخل يقول نفسيتي تعبانة، ومش قادرة اشتغل، بعرف ازاي اتعامل معاها وأشجعها على الشغل من جديد، وبالفعل بنطلع شغل مميز، وعندي فريق قوي بفتخر بي".

وأردفت أن فترة أزمة كورونا وحظر التجوال في مصر، كانت فترة عصيبة وصعبة على الجميع، ألا أن موقع "هن" عمل بجد فيها، وكل المحررات كن يعملن من المنزل، وعلى الرغم من ذلك، لم نشعر بأي تقصير منهن.

وأشارت إلى أنها تحظى بدعم كبير من كل الزملاء في جريدة "الوطن"، والجميع يشارك بوجهة نظره من أجل إخراج الموضوعات في أفضل صورة، متابعة: "الوطن عبارة عن خلية نحل في العمل، كله بيتعاون من أجل إخراج المادة الصحفية في أفضل صورة".

ولفتت إلى أنه يوجد قسم داخل موقع "هن" تحت اسم "للرجال فقط" خاص بالرجال وأمور خاصة بهم، موضحة أنها تسعى دائمًا لإحداث توازن بين زوار الموقع بين السيدات والرجال.