فيديو تعليمي يشرح كيفية عمل فحص ذاتي للكشف عن سرطان الثدي في البيت

صحة

تحت شعار "البداية عندك إنتِ" تحدثت الدكتورة ريم ممدوح، إخصائي الأورام، عن كيفية عمل الفحص الذاتي للثدي في المنزل، من خلال فيديو تعليمي عبر بث مباشر على قناة "حكاية بطلة" على "يوتيوب" منذ قليل، لتعليم كل أنثى أسس الوقاية من سرطان الثدي لتقليل خطر الإصابة به.

انقسم اللقاء إلى ثلاثة أقسام، الأول للدكتورة ريم، التي تحدثت عن كيفية عمل فحص ذاتي للثدي، والثاني لمدربة اليوجا إيمي نجاتي، والتي بدأت تشرح كيفية عمل جدول يومي مصحوبا بحركات بسيطة للسيدات على مدار اليوم لضمان نشاطهن وتجنب الإصابة بسرطان الثدي، وأخيرًا تحدثت ساندرا مكاوي إخصائي التغذية، عن بعض القواعد التي يجب أن تتبعها المرأة للحفاظ على أكلها للحصول على وزن مثالي وجسم صحي.

على مدار 20 دقيقة، استطاعت المتخصصات تقديم روشتة متكاملة للحفاظ على صحة المرأة لتجنب الإصابة بسرطان الثدي، بدأت بخطوات لتعلم الفحص الذاتي داخل المنزل، والذي يجب أن يتم مرة شهريًا بعد الدورة الشهرية بأسبوع.

وقالت "ريم" عبر البث المباشر، إن هذه الخطوات ستساعد كل سيدة على عمل الفحص الذاتي لنفسها ولغيرها والحفاظ على صحتها وعائلتها، مؤكدة أنها ستبدأ بحركات دئرية بأصابع الأيدي من الداخل للخارج: "أهم حاجة تقدري توصلي لكل جزء في الثدي وتاخدي الوضع المناسب ليكي سواء نايمة على ضهرك أو واقفة وفي كل مرة هنكرر الخطوات".

وأضافت، أن الفتاة أو السيدة يمكنها عمل الفحص أمام المرآة من خلال مراقبة حجم الثدي وشكله إذا كان به أي تغيير: "مهم تعرفي إمتي تعملي فحص بيفرق جدا في حياة كل واحدة وطرق العلاج بتختلف لو قدرنا نكتشف المرض بدري".

وتابعت، الفحص الذاتي يساعد السيدة على الاطمئنان على نفسها من خلال مظهر وملمس الثدي، فإذا لاحظت أي تغيير أو اختلاف يمكنها إبلاغ الطبيب: "ممكن الفحص يستغرق عدة دقائق خدي وقتك عشان تطمني على نفسك وصحتك".