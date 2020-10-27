بفستان أسود مثير.. رانيا منصور في إطلالتها الأولى بمهرجان الجونة

لايف ستايل

نشرت الفنانة رانيا منصور، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورًا من إطلالتها الأولى على السجادة الحمراء، في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت "رانيا"، خلال الصور، بفستان أسود "أوف شولدر" ذي فتحة كبيرة من أحد الجانبين، حيث أرفقت تعليقًا: "العرض الأول للفيلم المغربي ميكا الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، مبسوطة جدا إنه أول فيلم أحضره في المهرجان الفيلم رائع ومبروك لكل صناع الفيلم".

افتتاح مهرجان الجونة

انطلقت مساء الجمعة الماضي، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، التي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، ويحتضنها مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

ويذكر أن الفنانة رانيا منصور، شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "أسود فاتح"، حيث جسدت شخصية "آية" إحدى مرضى السرطان، ونشرت الفنانة صورا خلال حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" أثناء مشاركتها وهي بدون شعر.

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلقت مساء الجمعة الماضي، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، التي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، ويحتضنها مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وحرص عدد من النجوم على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم: يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، إذ تقام الدورة الرابعة وسط تداعيات فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم مؤخرًا، وتسبب في تعطيل مناحي الحياة كافة، على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.