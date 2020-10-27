"بالرقم القومي".. مبادرة مجانية لإنقاص الوزن والقضاء على السمنة

صحة

"صحتك في وزنك".. مبادرة لمساعدة غير القادرين على إنقاص وزنهم ومكافحة السمنة المفرطة التي تعمل على زيادة أعراض الأرق وقلة النوم، وبالتالي تقلل من كفاءة النشاط الصحي والمهني للشخص، من خلال إرسال الاسم والرقم القومي والمهنة والطول والوزن لفريق المبادرة التي أطلقها الدكتور أسامة خليل لتقديم دراسة بالحالة الاجتماعية لكل مريض لاختياره لإجراء عمليات السمنة بخصم كبير.

"الدكتور والفريق الطبي اللي معاه متنازلين عن أجرهم يدوب بياخدوا تكاليف المستشفى".. تقولها الدكتورة هاجر سيف، منسق عام المبادرة، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من الناس الذين يعانون من السمنة المفرطة لا يقدرون على توفير تكاليف العملية أو مصاريف العلاج.

وأضافت "سيف" لـ"هن"، أن هدف المباردة القضاء على السمنة ومنح حياة صحية لكل فرد يعاني من زيادة في الوزن باستخدام أفضل الأدوات والأجهزة الحديثة، لافتة إلى أن الحياة الصحية لابد أن تكون خالية من السمنة والوزن الزائد من خلال إجراء الجراحة اللازمة: "هو اللي يهمنا تلبية احتياجات المريض اللي عاجز ماديًا على العلاج وطلب البيانات الشخصية للتأكد من حالته الاجتماعية".

تحلم "هاجر"، بالقضاء على السمنة نهائيًا من خلال انتشار المبادرة في كل مكان والوصول لأكبر عدد من المتضررين من مختلف الأعمار سواء من الرجال أو النساء وتقديم التوعية اللازمة لهم للحفاظ على صحتهم، موضحة أن هناك الكثير من الحالات التي استطاعت إنقاص وزنها عن طريق المبادرة في وقت قصير من مختلف محافظات الجمهورية.

وتقول الطبيبة، يساعد تكميم المعدة على التحكم في الشهية وعادة الإفراط في تناول الطعام بكميات كبيرة: "لأنه هيمنع دخول أى كميات أكل زائدة عن استيعاب حجم المعدة الجديد"، وتنصح أي شخص يعاني من السمنة المفرطة والوزن الزائد التواصل مع المبادرة لمساعدته وتخلصه من كل المشاكل التي يعاني منها للحصول على وزن مثالي وصحة جيدة.