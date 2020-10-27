الامارات | 10 ظواهر اجتماعية ولدتها ثورة التكنولوجيا والاتصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ظواهر اجتماعية ولدتها ثورة التكنولوجيا والاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت الباحثة في شؤون الأسرة والتربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتورة نجوى بنت ذياب المطيري، إحدى أهم القضايا المجتمعية الراهنة والظواهر الاجتماعية الجديدة التي تلامس شرائح واسعة من الجمهور، وتتعلق بكيان الأسرة العربية ودعاماتها السيكولوجية والاجتماعية، باعتبار تناولها ليس فقط لمتطلبات العلاقة الواعية التي تربط الأولياء بالأبناء، وإنما لأدوار الأسرة التفاعلية الجديدة مع المجتمع بمختلف قضاياه، التي فرضتها ثورة التكنولوجيا والاتصالات، والتي دعت المطيري إلى وجوب تأملها واستيعابها، وأبرزها:

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