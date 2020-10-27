الامارات | «دبي للكوميديا» يختتم فعالياته: موعدنا في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للكوميديا» يختتم فعالياته: موعدنا في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مهرجان دبي للكوميديا فعاليات نسخته لهذا العام، بعد أربعة أيام مليئة بالضحك والمرح في مناطق عدة من دبي. وحقق المهرجان نجاحاً كبيراً من خلال العروض التي لاقت إقبالاً كبيراً في كل المناطق وطيلة أيام المهرجان الذي استضاف نخبة من المواهب الكوميدية العالمية، مثل جاد المالح، وميشيل وولف، ومو عامر، وعلي السيد، ونمر وفير داس، وجوراف كابور، ومينا ليسيون.

وأثبت المهرجان قدرة دبي على استضافة فعالية جماهيرية كبيرة، وضمان سلامة وصحة الحضور والمشاركين في ظل الظروف الراهنة. وسارع منظمو المهرجان إلى إعلان عودته في مايو 2021 بنسخة أكبر وأكثر ترفيهاً مما سبق، ليصبح فعالية سنوية مميزة ضمن قائمة فعاليات دبي الترفيهية المباشرة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «يعكس النجاح الذي حققه مهرجان دبي للكوميديا، هذا العام، روح التعاون والعمل الجماعي الذي تتحلى به دبي لتخطي التحديات وتحويلها إلى فرص مميزة». وأضاف الخاجة: «لقد أكدنا مرة أخرى من خلال هذا الحدث ريادة الإمارة في استئناف قطاع الفعاليات، مع الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية». وأضاف «يسهم التزامنا بالعمل الجماعي لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لتنظيم الفعاليات في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للفعاليات واستقطاب عروض عالمية، خصوصاً الكوميدية منها».

أثبت المهرجان قدرة دبي على ضمان سلامة الحضور والمشاركين.

حقق المهرجان نجاحاً كبيراً واستضاف نخبة من المواهب الكوميدية.

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