الامارات | «421» و«سينما عقيل».. شراكة سينمائية وجلسات مع المخرجين

شكرا لقرائتكم خبر عن «421» و«سينما عقيل».. شراكة سينمائية وجلسات مع المخرجين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض 421 في أبوظبى عقد شراكة مع سينما عقيل، لعرض سلسلة وثائقية من ثلاثة أجزاء، بدايةً من يوم غدٍ 28 أكتوبر الجاري. وستعرض أفلام هذه السلسلة للجمهور عبر الإنترنت، وهي: «توب العيرة» للمخرجة لين الفيصل، و«عسل ومطر وغبار» للمخرجة نجوم الغانم، و«الحديث عن الأشجار» للمخرج صهيب جاسم البرى. ويواكب هذا الإصدار الثامن من برنامج الأفلام العامة دخول التعاون بين معرض 421، وسينما عقيل، عامه الخامس، حيث بدأ أوائل عام 2016 بسلسلة من العروض المتنقلة الناجحة للغاية في الوسط الثقافي بأبوظبي. ومن خلال التزام بتقديم السينما العربية المعاصرة إلى أوسع نطاق من الجماهير، يعود برنامج معرض 421، وسينما عقيل، اليوم، في نسخة افتراضية.

وتتضمن نسخة خريف 2020 ثلاثة أفلام وثائقية، تتاح للعرض لمدة ثلاثة أيام تعقبها جلسة نقاش افتراضية مع مخرجي الأفلام، تعرض وفقاً للتواريخ التالية: 28 أكتوبر، و18 نوفمبر، و9 ديسمبر، عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الإمارات. وسيعرض كل فيلم لمدة ثلاثة أيام عبر Screeners، منصة البث الرقمي، ما يتيح للمشاركين المسجلين في المنصة متسعاً من الوقت للتفكير في كل عمل ومعاودة النظر فيه وتأمله، ويلي كل عرض مناقشة حية مع مخرج الفيلم.

وتتنوع الشخصيات الرئيسة في هذه الأفلام بين سورية والإمارات والسودان، وتتنقل عبر كل قصة بسلاسة وعزيمة، وهي تواجه صراعات وكفاح عقود من الزمان. ويعايش المشاهد في هذه الأفلام حقائق بيئية وثقافية وجيوسياسية، حاضرة بقوة في منطقتنا. البداية مع «توب العيرة»، فيلم لين الفيصل عن رحلة جدتها للعيش مع ابنتها في دولة الإمارات، حيث تدور أحداث الفيلم حول نزوح أطفال الفيصل بسبب الحرب في سورية، حيث شتتهم أهوال الحرب في جميع أنحاء العالم.

أما فيلم نجوم الغانم «عسل ومطر وغبار»، فهو رؤية مختلفة للمرأة الإماراتية، عبر امرأتين (عائشة وفاطمة) تجمعان العسل في جبال رأس الخيمة.

ويختتم البرنامج مع «الحديث عن الأشجار»، للمخرج صهيب جاسم البري.

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