منها "العصير والبطاطا".. وجبات خطيرة تسبب تراكم دهون البطن

صحة

هناك عدد من الوجبات الخفيفة التي قد تسبب زيادة ملحوظة في الوزن، وتراكما في دهون البطن، لذلك ينصح بالتعرف عليها لتجنب تناولها بكميات كبيرة.

وقد ذكر موقع " تايمز أوف إينديا"، أنه على المدى البعيد يمكن أن تتسبب تلك الوجبات الخفيفة في زيادة الوزن مثل قطعة واحدة من المعجنات أو بعض شرائح البطاطا، فضلًا عن أنها قادرة على زيادة كثافة الدهون وبخاصة في منطقة البطن.

نستعرض بعض هذه الوجبات كالآتي:

رقائق البطاطا:

تعد رقائق البطاطا من الوجبات المفضلة لدى شريحة كبيرة من الناس، خاصة الأطفال، وبالتالي يتم تناول كمية كبيرة منها دون وعي بأضرارها بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الملح مما يجعل الجسم يحتفظ بالماء والسوائل بنسبة كبيرة، وبالتالي تناول كمية كبيرة منها يتسبب في تراكم الدهون في البطن.

عصير الفواكه:

يظن البعض أن عصير الفواكه من المشروبات الصحية لكن في الحقيقة يعد عكس ذلك تمامًا لكونه مليئا بالسكريات حتى العصائر غير المحلاة تحتوى على نسبة كبيرة من السكر أيضًا.

ويؤدي الفركتوز الموجود في العصير إلى مقاومة الأنسولين رغم أنه يحتوى على بعض المعادن والفيتامينات، ولكن قد يحفز من سرعة الإصابة بمرض السكر وزيادة دهون البطن.

السكريات والحلوى:

يعد تناول السكريات وقطع الحلوى مصدرًا لكسب الطاقة للجسم لكن في نفس الوقت هو أمر أكثر سوءًا بالنسبة للسمنة وزيادة الوزن لذلك ينصح بالابتعاد عنها قدر الإمكان.

الكحول:

تناول الكثير من الكحول يتسبب في حدوث الالتهاب وأمراض الكبد ومشاكل صحية أخرى، بحسب بعض الدراسات التي أوضحت أن الكحول يمنع حرق الدهون من خلال تخزين السعرات الحرارية الزائدة كدهون زائدة في منطقة البطن.