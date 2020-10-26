بـ قميص وجيبة.. الإطلالة الأولى لـ لقاء الخميسي في مهرجان الجونة

لايف ستايل

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مجموعة من الصور، خلال إطلالتها الأولى على السجادة الحمراء، في رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وظهرت "الخميسي" وهي مرتدية، قميصًا أبيض مُزين بطيور زرقاء، وجيبة ملونة بالأزرق والأبيض.

ومنذ أيام، أثارت الفنانة لقاء الخميسي، إعجاب متابعيها، بعدما نشرت صورا جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة.

ونشرت "لقاء" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لها وهي مرتدية بلوزة "أوف شولدرز" تحمل اللون السيلفر اللامع، وجيبة قصيرة، واكتفت الفنانة بوضع "إيموشن" قلب على الصور دون أي تعليق آخر.

ويذكر أن الفنانة لقاء الخميسي اعتادت مشاركة متابعيها، بصور ومقاطع فيديو لها، كان آخرها، احتفالها بعودتها إلى الجيم مرة أخرى بالزغاريد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

افتتاح مهرجان الجونة

وانطلقت مساء الجمعة الماضي، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، التي من المقرر استمرارها حتى 31 أكتوبر الجاري، ويحتضنها مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وحرص عدد من النجوم على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم: يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، إذ تقام الدورة الرابعة وسط تداعيات فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم مؤخرًا، وتسبب في تعطيل مناحي الحياة كافة، على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.