بفستان شفاف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:
أشعلت الفنانة اللبنانية مايا دياب موقع إنستجرام من خلال صورتها الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي.
ظهرت مايا في الصورة وهي ترتدي فستاناً طويلاً، باللون الأسود، مصنوع بالكامل من الشيفون الشفاف، ومزيناً بقصاقيص وكشاكش بنفس لون الفستان.
اعتمدت مايا تسريحة شعر هادئة، فتركت الجزء منه منسدلاً، والجزء الأمامي وضعته على الجانب، وانتعلت مايا سليبر أسود عالي.
واختارت ماكياجًا قويا بدرجات الألوان الترابية، وركزت على أبرز رسمة العيون بالسموكي الفرعوني.
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